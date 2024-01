Indaiá lança água mineral em lata

Com o mote “Na Lata é ainda melhor”, a Indaiá começou o ano de 2024 com o lançamento da embalagem em lata de 269 ml, nas versões com gás e sem gás. Sustentável, inclusiva e mais refrescante por gelar mais rapidamente, a Indaiá em Lata é mais um produto inovador que a Minalba Brasil anuncia ao mercado, reforçando o seu compromisso com a sustentabilidade e a inclusão.

Assim como as latas da água Minalba, as latas de Indaiá também têm informações em Braille na tampa, para promover acessibilidade no mercado de bebidas. Hoje, há mais de 6,5 milhões de pessoas com deficiência visual no Brasil, segundo dados do Censo do IBGE de 2010. O propósito é oferecer maior independência na experiência de compra e consumo adequando às necessidades desse público.

Aélio Silveira, CEO da Minalba Brasil, celebrou o lançamento com entusiasmo:

"Há anos, a Indaiá é a marca preferida de água mineral dos cearenses, segundo o Anuário DataFolha Top Of Mind. A lata tem sido aguardada pelos consumidores com uma nova opção de hidratação e nossa estratégia ESG tem se alinhado perfeitamente a diversos movimentos que destacam a importância dos cuidados com o meio ambiente. Um exemplo é a iniciativa no município de Jericoacoara, no Ceará, que sancionou uma lei proibindo a entrada de garrafas plásticas de bebidas com capacidade inferior ou igual a 510 ml. Portanto, a Indaiá em Lata é um claro exemplo de que podemos nos adaptar para contribuir para um mundo mais sustentável, sendo um produto eternamente reciclável e respeitando as normas em cada local onde a marca atua. A novidade chega para complementar o portfólio da Minalba Brasil, que segue com Minalba em Lata 310ml, Minalba Gerando Falcões 269ml e, agora, Indaiá em Lata 269ml”, disse Silveitra.

Indaiá em Lata estará disponível nos pontos de venda de todo o Nordeste, iniciando por Ceará e Pernambuco e, em breve, nos demais estados da região.

Em outubro, a Minalba Brasil marcou um avanço significativo ao introduzir a primeira lata de água mineral no Brasil com informações em Braille na tampa, promovendo a acessibilidade na experiência de compra, consumo e escolha para pessoas com deficiência visual.

Essa iniciativa inédita em larga escala no país foi cuidadosamente desenvolvida ao longo de meses, contando com o suporte da Ball Corporation, líder mundial em embalagens sustentáveis para bebidas. Além disso, a iniciativa recebeu a consultoria especializada da Fundação Dorina Nowill para Cegos, contribuindo com um olhar inclusivo para o mercado de alimentos e bebidas. Esse momento tão especial de inclusão do Braille na lata de Minalba foi um marco eternizado em vídeo que pode ser visualizado no LinkedIn da marca.

A Minalba Brasil tem desempenhado um papel significativo na abordagem ESG. Além de ser pioneira em oferecer água mineral em lata de alumínio, uma embalagem infinitamente reciclável e que gera renda para milhares de catadores do país, em agosto de 2023, a marca uniu forças com a Gerando Falcões, contribuindo para amplificar a missão da instituição de transformar favelas em todo o Brasil e impactar positivamente a sociedade.

Minalba Brasil é a divisão de bebidas do Grupo Edson Queiroz (GEQ), um dos maiores conglomerados empresariais do País, que se faz presente nos mais diversos momentos da vida dos brasileiros por meio de um portfólio diversificado de marcas e produtos de segmentos variados, ideal para todas as ocasiões de consumo. A empresa é líder de água mineral no Brasil e detentora das marcas Indaiá, Minalba, São Lourenço, Petrópolis, Natural do Horizonte, Refri, Citrus e do energético Night Power. Possui ainda o licenciamento das marcas Grapette e Nestlé Pureza Vital, bem como a concessão para a distribuição das marcas globais premium Perrier, S. Pellegrino e Acqua Panna, e para a produção e distribuição do Minotauro Energy Drink.