Missão alemã conversa com Faec sobre irrigação e energia solar

Missão empresarial alemã que está em visita ao Ceará reuniu-se ontem à tarde com o presidente da Federação da Agricultura e Pecuária (Faec), Amílcar Silveira, que apresentou os números macros do agro cearense, com foco em duas prioridades: a fruticultura irrigada e a geração de energia solar fotovoltaica.

Os alemães, que estão aqui por iniciativa da Faec, t^Çem intenção de investir em alguns setores da economia cearense, entre os quais o do agro, o das energias renováveis e o da tecnologia.

Amílcar Silveira chamou a atenção dos empresários alemães para o Perímetro Irrigado de Varjota, no município de mesmo nome, na região Norte do Ceará. Esse perímetro é administrado pelo Dnocs, mas sua área ainda é pequena, precisando de ser concluída; sua produção é raquítica, tendo de ser ampliada; e sua produtividade é ridícula diante do seu potencial.

Os alemães ouviram com atenção o que lhes revelou o presidente da Faec, mas ficaram sabendo que há entraves burocráticos que dificultam a transferência da gestão do projeto do Dnocs para a iniciativa privada, como deseja a entidade líder da agropecuária estadual cearense.

Mas os alemães mostraram-se interessados com a perspectiva de investirem em projetos de geração de energia solar fotovoltaica em terrenos de propriedade de pequenos produtores rurais do sertão do Ceará, cujos altos índices de insolação foram revelados aos visitantes.



Amílcar Silveira disse aos integrantes da Missão Empresarial Alemã que o Ceará dispõe hoje de mais de 100 mil hectares de terras pertencentes a médios pequenos produtores rurais que podem ser ocupadas por parques de geração solar. Silveira disse ainda que será possível e viável aproveitar as mesmas áreas para a implantação de projetos agropecuários paralelos – como a criação de ovinos e caprinos.

O presidente da Faec também convidou os alemães a participarem dos projetos sociais que a entidade desenvolve, principalmente na área da educação. Eles ficaram impressionados com esses projetos, cujo objetivo inclui também a formação do caráter da criança e do adolescente que deles patrticipam.



As duas partes continuarão mantendo conversas a respeito, segundo informou Carlos Henrique Carvalho, da TradePoint Brazil, empresa com sede em Berlim e escritório em Fortaleza, que organizou a visita. Os alemães permanecerão em Fortaleza por toda esta semana, devendo reunir-se com dirigentes da Fiec, do Complexo do Pecém e com o secretário de Desenvolvimento Econômico do Ceará, Salmito Filho.