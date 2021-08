Hidrogênio Verde: Ceará quer ser protagonista

Há um mês, a Europa lançou seu plano FIT For 55 (apto para 2055), que prevê a neutralidade de carbono até 2050 e a redução, até 2030, de 55% das atuais emissões de C02.

A proposta da Comissão Europeia está aberta para o debate, para os lobbies, para as negociações e, também, para os protestos contra e a favor.

O que isso tem a ver com o Ceará? Tem tudo a ver. A proposta europeia contempla, prioritariamente, o uso de novas energias, entre as quais a gerada pelo Hidrogênio – e Hidrogênio Verde, para cuja produção será necessário o uso de energias renováveis, limpas, como as que estão previstas nos projetos de energia eólica “off shore” (dentro do mar) no litoral Norte cearense.

Será difícil alcançar as metas estabelecidas pela Comissão Europeia. O Velho Continente, principalmente na chamada Zona do Euro, tem um problema: suas fontes de geração de energia são, em sua maioria, de origem fóssil e nuclear. Substitui-las em tão pouco tempo é o desafio.

Uma das metas do “FIT for 55” é alcançar 38% de geração renovável em 2030. Hoje, essa geração não passa de 23%.

Atentem para a importância do plano europeu, que inclui o setor do transporte marítimo e aéreo: para aquele, está prevista, até 2030, uma mistura de combustível entre 6% e 9% e entre 86% e 88% até 2050.

Para o setor de aviação, será obrigatório o uso de no mínimo 5% de combustível sustentável, até 2030, e de 63% até 2050, o que elevará os custos das passagens aéreas.

Dito isto, foquemos a atenção no programa que, em parceria, desenvolvem o governo do Estado do Ceará e sua Federação das Indústrias (Fiec). Há dois meses, anunciaram-se protocolos de intenção com empresas australianas e, mais recentemente, com europeias, interessadas em implantar aqui plantas de produção de Hidrogênio Verde (verde porque serão produzidas com o uso de energias renováveis).

O plano da Comissão Europeia e o esforço cearense coincidem com a já conhecida decisão de fazer do Porto de Roterdã, na Holanda, a porta de entrada e de distribuição do Hidrogênio naquele continente.

Ora, a Holanda tem negócios importantes e crescentes no Ceará. A Autoridade do Porto de Roterdã é sócia da Companhia de Desenvolvimento do Complexo Industrial e Portuário do Pecém (CIPP S/), e este é um detalhe vital para o futuro próximo das plantas industriais de Hidrogênio Verde que – se tudo der certo – se instalarão naquela promissora região deste estado.

Como se trata de uma área absolutamente nova para o investimento privado, exigem-se medidas acauteladoras, “compliance”, diligência prévia, investigação sobre a oportunidade de negócio, enfim, é necessário um trabalho de inteligência capaz de, ao mesmo tempo, garantir o êxito do investimento e evitar aventuras e aventureiros.

O Governo do Ceará, por meio de sua Secretaria de Desenvolvimento Econômico e Trabalho (Sedet), e a Fiec estão a cumprir, fielmente, esse bê-a-bá da boa governança.

O Hidrogênio Verde já é visto como a energia do amanhã, o mesmo que representou o petróleo desde sua descoberta em 1859, no Século 19, até hoje.



Agora, porém, com o planeta a perigo, toda a inteligência humana mobiliza-se para a produção de energia limpa, não poluente. O Ceará quer ser protagonista dessa nova história do mundo.

UM RESORT NA PRAIA DE PARACURU

José Hugo Machado, dono dos hotéis Luzeiros de Fortaleza e São Luís (MA), está anunciando que construirá, em Paracuru, na beira da praia, um Hotel Resort.

Ao lado do empreendimento, também na mesma área de sua propriedade, abrirá loteamento para residências e comércios.

Aos 85 anos, esbanjando saúde, Hugo Machado pedala 10 km por dia e, com tanta saúde, mantém pujantes seus negócios imobiliários e hoteleiros no Brasil e em Portugal, onde também reside desde o início dos anos 60 do Século passado.

VEM AÍ A PECNORDESTE PELA INTERNET

Informa a Federação da Agricultura do Ceará (Faec):

A Pecnordeste – feira da agropecuária nordestina, que anualmente se realiza em Fortaleza – acontecerá neste ano entre os dias 14 e 17 do próximo mês de setembro.

Detalhe: ela será gratuita e totalmente pelo modo digital.

A 24ª edição da Pecnordeste debaterá sobre a assistência técnica e gerencial e sua importância no desenvolvimento das atividades do agronegócio.

SANFONA ITALIANA PARA SANFONEIRA CEARENSE

Com o cearense, não há quem possa!

A fábrica italiana de sanfonas “Settimio Soprani” desenhou e produziu um instrumento especial, com 96 baixos (mão esquerda) e 39 teclas (mão direita), para a sanfoneira e cantora cearense Isabela Serpa, cujo pai, Ricardo Serpa, engenheiro mecânico, também é músico – violonista.



A sanfona, cujo design Isabela ajudou a desenvolver (ela é desenhista e ainda fala inglês com fluência), foi feita com material especial que reduziu o seu peso.



Mas como isso aconteceu? O dono da fábrica, Maximiliano Ciucciomei, é um dos mais de 100 mil seguidores de Isabela Serpa nas redes sociais e, impressionado com a performance da sanfoneira cearense, entrou em contato com ela e daí em diante até o novo instrumento personalizado foi um pulo.

A sanfona já ganhou nome: "Isabela Model".

CD DA AMAZON ESTÁ NO FINALMENTE

Uma ata fonte do governo do Ceará revelou ontem à noite a esta coluna que “está no finalmente” a negociação com o comando brasileiro da Amazon, a gigante mundial do e-commerce, cujo Centro de Distribuição (CD) de Fortaleza está pronto para ser inaugurado.

O “finalmente” são os termos do acordo a ser assinado entre as partes, estabelecendo o menu de incentivos tributários a que terá direito a Amazon na sua operação cearense.

Já está selecionado e em treinamento todo o quadro de funcionários do CD da Amazon, localizado na margem Sul do IV Anel Viário, ou seja, na geografia do município de Itaitinga, na Região Metropolitana de Fortaleza.