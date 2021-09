Hidrogênio Verde: Ceará negocia com mais 6 empresas

Quatro novos Protocolos de Intenção já estão prontos para ser assinados pelo governador Camilo Santana e pelos dirigentes de igual número de empresas nacionais e estrangeiras interessadas em também implantar usinas de produção de Hidrogênio Verde cujas máquinas serão movidas a energia eólica geradas dentro do mar (offshore).

Sem poder agora, por causa de cláusula de confidencialidade, revelar o nome das empresas, o secretário do Desenvolvimento Econômico e Trabalho (Sedet) do Governo do Ceará, Maia Júnior, adianta que, neste momento, mantém tratativas com mais seis outras empresas, igualmente nacionais e estrangeiras, que se mostram dispostas a integrar o Hub do Hidrogênio Verde (H2V) no Complexo do Pecém.

Deve ser lembrado que quatro empresas, duas das quais australianas, já celebraram Protocolo de Intenção com o governo cearense para a construção do que poderão ser as primeiras usinas de H2V no litoral cearense.

Assim, são 14 os grupos empresariais que podem dar partida ao projeto de transformar o Ceará num player mundial na produção da energia do futuro.

Maia Júnior informou que, nos últimos dias, seu trabalho está focado no cronograma de implantação do projeto do Hub do Hidrogênio Verde no Complexo Industrial do Pecém e “na estruturação do seu programa”, sem dar maiores detalhes sobre o tema.



O titular da Sedet acompanha também a fase de análise, pelo Ibama, de eventuais impactos ambientais que poderão causar os projetos de instalação de parques de geração de energia eólica “offshore” (dentro do mar) na área do Pecém e de Acaraú, no Litoral Norte do Estado.

Esses são empreendimentos de suma importância para o Hub do H2V, pois consumirão energia verde e água de reúso da Cagece, compondo um combo ambientalmente sustentável.

Por falar em sustentabilidade, o engenheiro Renan Carvalho, diretor do Departamento de Obras Públicas da Construtora Marquise informa que sua empresa está em fase de contratação dos estudos ambientais e técnicos para a construção da primeira grande usina comercial brasileira de dessalinização da água do mar.

O empreendimento será implantado na Praia do Futuro, no Leste de Fortaleza ao longo dos próximos três anos, quando está previsto o início de operação da usina, cuja capacidade será de 1 metro cúbico por segundo (Fortaleza e sua Região Metropolitana consomem 12 metros cúbicos de água doce por segundo).

“Já recebemos a Ordem de Serviço (emitida pela Cagece) e estamos a seguir o cronograma do projeto”, diz Renan Carvalho.

MAIS MERCADINHOS SÃO LUIZ EM JUAZEIRO

Uma boa notícia! A rede de lojas Mercadinhos São Luiz inaugurará, neste mês de setembro, em data a ser anunciada, uma nova unidade na cidade de Juazeiro do Norte, na Região do Cariri, no Sul do Ceará.

A loja terá todas as seções de um supermercado e um mix de mais de 20 mil produtos.

Ela disporá, também, de um setor especial de bebidas, incluindo cervejas e vinhos, informa Fernando Ramalho, vice-presidente da empresa, cujo sócio majoritário e CEO é o empresário Severino Ramalho Neto.

FIEC HOMENAGEIA LUÍS GIRÃO E IVAN FILHO

Amanhã, às 18 hora, no La Maison Dunas, o presidente da Federação das Indústrias do Ceará, Ricardo Cavalcante, e sua diretoria entregarão a Medalha do Mérito Industrial 2021 aos empresários agropecuarista Luís Girão, fundador do Grupo Betânia Lácteos, e Ivan Bezerra Filho, sócio e CEO da Têxtil Bezerra de Menezes.

Homenagem merecida e oportuna.

Luís Girão é uma referência nacional na área da pecuária leiteira – sua Betânia Lácteos é a líder do mercado de lacticínios na região Nordeste, inovando não apenas na indústria, que incorporou a mais moderna tecnologia, mas também na produção no campo pela irrigação com pivôs centrais e pela criação de programas que financiam os produtores e, ao mesmo tempo, lhes transmitem o conhecimento por meio de palestras técnico-científicas por vídeo conferência.



Ivan Bezerra Filho é outro ousado inovador. Sua Têxtil Bezerra de Menezes é uma das mais modernas indústrias de fiação do país, e os fios que ela produz, de alta qualidade, são comercializados nos mercados brasileiro e estrangeiro. Para isso, seu parque fabril tem as mais modernas máquinas do mundo, das quais sai uma linha diversificada de produtos consumidos principalmente na Europa e nos EUA.

KORA SAÚDE CONFIRMA COMPRA DA GASTROCLINICA

Ontem à noite, em fato relevante, o grupo Kora Saúde Participações S/A, com sede em Cariacica, no Espíito Santo, emitiu um Fato Relevante (comunicado dirigido à Comissão de Valores Mobiliários – CVM), por meio do qual informa “aos seus acionistas e ao mercado em geral (a empresa tem ações na Bolsa B-3) que, nesta data (31/8/21), por meio de sua controlada Camburi Participações Ltda, concluiu a aquisição de 100% do capital social da Cirurgia Digestiva Dr. Edgard Nadra Ary Ltda. (“Hospital Gastroclínica”), localizado na cidade de Fortaleza, Estado do Ceará”.

Um outro Fato Relevante, que havia sido publicado ontem à noite, quase simultaneamente com o referente à Gastroclínica, foi retirado do site do Grupo Kora.



O Kora Saúde tem 11 hospitais em oito cidades do Espírito Santo, Mato Grosso, Tocantins e Distrito Federal, estando neste momento implementando uma política de expansão que tem o Nordeste – o Ceará, principalmente – como foco.

Os hospitais do Kora Saúde têm 70 salas cirúrgicas, 5.500 colaboradores, mais de 1.500 leitos, 450 dos quais de UTI, 2.800 médicos, que realizam 46 mil cirurgias por ano.

O Kora Saúde é apoiado pelo Fundo de Investimentos HIG.

MUDA O COMANDO DA SERVNAC

Tem novo CEO o grupo cearense Servnac. Trata-se do executivo Breno Machado, graduado em administração de empresas, com especialização em logística empresarial e MBA em finanças.

Ele acumula 20 anos de experiência como gestor de negócios e operações na área de prestação de serviços, especialmente os voltados para a terceirização, segurança privada e mercado financeiro.

Nos últimos 23 anos, Breno Machado trabalhou no grupo espanhol Prosegur, uma das maiores empresas do mundo na área de segurança privada. Ele chega para tocar a nova fase da Servnac, cuja área de atuação expandiu-se para além do Nordeste e chegou a São Paulo.

MAIS MANSÕES EM FORTIM

Na Praia do Fortim, no Litoral Leste do Estado, onde vários grandes empresários têm casa de veraneio, a GEL Goetze Lobato Engenharia, com sede em Curitiba, em parceria com a A&B Incorporações, do engenheiro cearense Aristarco Sobreira, construirá 43 residências de alto padrão, em um terreno de 50 mil m².

Denominado Origem Fortim, o empreendimento promete unir o conceito de natureza e design com o pé na areia, “respeitando a fauna e aflora locais”, como assegura a mensagem transmitida pelos empreendedores a esta coluna.

A conferir.

FIEC CELEBRA ÊXITO DO OBSERVATÓRIO DA INDÚSTRIA

Festa na Federação das Indústrias do Ceará (Fiec), que celebra a inclusão do seu Observatório da Indústria, por meio do Projeto Rastum (voltado para a inovação e tecnologia da captura e beneficiamento do atum), está entre os três finalistas do Tuna Awards, uma premiação internacional que se faz na Espanha.

O Projeto Rastum faz o rastreamento da cadeia produtiva do atum, impactando digitalmente desde o pescador à comercialização do peixe.

“A seleção do projeto de rastreabilidade como um dos finalistas da premiação internacional para inovação na cadeia produtiva do atum, engradece um trabalho idealizado e implantado em rede, mostrando a capacidade da Agência Brasileira de Desenvolvimento Industrial (ABDI), que financia o Rastum, e do Observatório da Indústria da Fiecem de serem elos integradores da indústria e da academia (a UFC é parte importante do projeto)”, diz Guilherme Muchale, gerente do Observatório da Indústria.



ROGÉRIO MARINHO PÕE O MDR NO ESG

Rogério Marinho, ministro do Desenvolvimento Regional (MDR) lançou ontem a Estratégia Investimento Verde para o Desenvolvimento Regional, iniciativa que visa o engajamento do setor público com o privado em projetos de infraestrutura com a incorporação de critérios ESG (Ambiental, Social e Governança, na sigla em inglês).

Um dos signatários do Acordo de Cooperação Técnica do MDR é a Câmara Brasileira da Construção Civil (CBIC).

Durante o lançamento, o presidente da CBIC, José Carlos Martins, destacou que as iniciativas de sustentabilidade fazem parte de suas ações.

“Eu presido uma entidade que há 64 anos preserva os conceitos de ESG, eles estão em nosso DNA ao longo desse tempo. Nós não acreditamos que exista desenvolvimento contínuo, que é o maior interesse de todo cidadão brasileiro, que não passe por esses conceitos principais”, disse.

O ministro Rogério Marinho afirmou que esta é uma pauta que interessa ao Brasil.

“O MDR tem hoje 25 mil obras espalhadas por todo o território nacional, em mais de cinco mil municípios. Nós estamos fazendo um esforço desde o início do ano passado para reformulamos a nossa carteira e agenda para buscarmos essa parceria com a iniciativa privada, com o meio ambiente, com a sustentabilidade, com a questão social e, sobretudo, com a governança. Ou seja, racionalizar os recursos públicos da forma mais eficaz possível”, disse o ministro.