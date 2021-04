Hapvida faz oferta primária de 133 milhões de ações

Em Fato Relevante divulgado ontem, domingo, à noite, o Grupo Hapvida, que tem sede em Fortaleza, anunciou ao mercado que seu Conselho de Administração aprovou uma oferta pública de distribuição primária e secundária de, inicialmente, 133.333.334 de ações ordinárias.

O valor estimado da operação é de R$ 2,67 bilhões.

De acodo com o comunicado, a oferta consistirá na distribuição pública primária de, inicialmente, 100 milhões de novas ações e na distribuição pública secundária de, inicialmente, 33.333.334 ações.

No site da Finance News, revela-se, sempre com base no Fato Relavante, que a quantidade de ações inicialmente ofertada poderá ser acrescida, a critério da companhia e dos acionistas vendedores, em até 35% do total de ações inicialmente ofertadas, ou seja, em até 46.666.666 ações ordinárias a serem emitidas pela companhia e/ou de emissão da companhia e de titularidade dos acionistas vendedores, sendo: até 35.000.000 novas ações e até 11.666.666 ações de titularidade dos acionistas vendedores.