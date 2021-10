H2V: Camilo celebrará na Europa Protocolo com gigante do petróleo

Exclusivo! Ainda neste mês de outubro, ou no início do próximo novembro, o governador Camilo Santana viajará à Europa.

Objetivo da viagem: celebrar Protocolo de Intenção com três grupos estrangeiros, todos europeus, que querem investir na produção de Hidrogênio Verde (H2V) no Ceará.

A informação foi transmitida a esta coluna pelo secretário do Desenvolvimento Econômico e Trabalho do Governo do Estado, engenheiro Maia Júnior, que adiantou um detalhe importante: há mais 4 novos protocolos prontos, que serão assinados na próxima quarta-feira, 13.

No dia 23 de junho passado, esta coluna anunciou, com base em informações do mesmo secretário Maia Júnior, que “a Petrobrás da Europa” manifestara interesse de investir no Ceará.



A British Petroleum, maior empresa de óleo e gás do Reino Unido e uma das maiores do continente europeu, famosa por sua sigla BP, seria essa empresa, mas o secretário, impedido por cláusula de confidencialidade, não confirmou em junho e nem o confirma agora.



De acordo com o que apurou esta coluna, a BP estaria disposta a investir não somente no H2V, mas também em projetos de gás natural (o Porto do Pecém tem um píer exclusivo para isso).

Há também uma empresa francesa, cujo nome igualmente não foi revelado pelo secretário, com o mesmo interesse da BP.