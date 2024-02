Fuit Logística abre hoje com forte presença da fruticultura cearense

Berlim (Alemanha) – Com forte presença de empresas da cadeia produtiva cearense da fruticultura, abre-se nesta quarta-feira, 7, a Fruit Logística, maior feira mundial de frutas, verduras e legumes e de todos os setores ligados a elas, incluindo a navegação marítima e aérea, as universidades tecnológicas, os principais centros de tecnologia e inovação e, naturalmente, os produtores, exportadores e importadores.

De acordo com a Fruit Logística – que se realiza no Messe Berlim, o Centro de Eventos da capital alemã, o mais antigo do mundo, com mais de 200 anos de atividade – está sendo esperado neste ano o mesmo público que a visitou em 2023: mais de 63 mil pessoas procedentes de 130 países dos cinco continentes.

Neste ano, a feira tem estandes de 2.800 empresas que de tudo produzem – desde o tomate cereja no Norte da África, o pimentão colorido na Serra da Ibiapaba ou o melão em Icapuí, no Ceará, o mirtilo no Equador, a pera na China e a maçã na Argentina.

A Fruit Logística também expõe e comercializa flores e plantas ornamentais; tratores e máquinas agrícolas; sensores ultrassensíveis para a irrigação e para a colheita da fruta na hora certa; material para a produção protegida de hortaliças sob estufas, como as que já existem em quase 500 hectares na Serra da Ibiapaba; embalagens com nova tecnologia para diferentes tipos de frutas; enfim, tudo o que a inteligência humana cria, desenvolve e produz nos variados solos do planeta estará sendo exposto e comercializado de hoje até a próxima sexta-feira, 9, na Fruit Logistica.

Para que se tenha uma ideia de sua grandiosidade, este colunista está aqui para cobrir o evento pela 14ª vez, e pode confessar que ainda não conseguiu conhecer toda a feira. Neste ano, há uma novidade: o estande da China foi ampliado em mais 1 mil m².

No Pavilhão 22, estão os estandes do Brasil e do Departamento de Agricultura dos Estados Unidos (USAD); no Pavilhão 23, localizam-se os da Argentina – que mostra, principalmente, suas maçãs, peras e uvas; do Equador, que expõe suas bananas; e do Peru, que comercializa seu mirtilo e seu avocado (abacate).

No estande do Brasil – organizado e coordenado pela Abrafrutas (Associação Brasileira dos Produtores Exportadores de Frutas e Derivados) – estarão mais de 50 grandes, médias e pequenas empresas da fruticultura do país. Como no ano passado, a Abrafrutas organizou todo o espaço do estande em autênticas ilhas, formadas por conjuntos de mesas e cadeiras, nos quais se reúnem seus diretores com os importadores das várias partes do mundo. A Fruit Logistica é um evento 100% voltada para os negócios entre as empresas produtoras e seus clientes importadores.

Mas a Fruit Logistica tem seu outro lado – o da Ciência e Tecnologia, com programação distinta: ao longo dos três dias da feira, pesquisadores das melhores universidades do mundo apresentarão aqui o resultado de suas pesquisas.

Por exemplo: a Universidade de Wageninge, na Holanda, apresentará seu último trabalho sobre culturas protegidas. É esse centro acadêmico holandês que domina a tecnologia do cultivo agrícola sob estufas. É com ela que a Secretaria do Desenvolvimento Econômico do Governo do Ceará celebrou contrato para a instalação do futuro Centro de Tecnologia de Cultura Protegida, na região do Cariri. O equipamento será instalado na mesma área onde funcionou a antiga Usina de Açúcar de Barbalha.

Presentes pela primeira vez à Fruit Logistica, o secretário Salmito Filho e o presidente do Complexo do Pecém, Hugo Figueiredo, mostravam ontem uma certa ansiedade para conhecer essa superlativa exposição da moderna agricultura mundial.