Fraport reúne os amantes cearenses da fotografia daviação,

Empresa alemã que administra o Aeroporto Internacional de Fortaleza, a Fraport Brasil promoveu na última quinta-feira, 10, o 2° Spotter Day do aeroporto de Fortaleza.



Spotters são as pessoas que têm como hobby fazer fotos da aviação. No evento, alguns desses amantes das aeronaves passaram a tarde em locais privilegiados do pátio do Fortaleza Airport e fizeram render muitos registros fotográficos.

A primeira edição aconteceu em 2019, mas a ação foi suspensa devido à pandemia. Neste ano, com a retomada da movimentação aeroportuária, o evento contou com a participação de 30 pessoas.



“Foi uma experiência incrível para mim porque foi a primeira vez que tive um contato assim tão próximo. Para nós, que somos apaixonados pela aviação, foi um dia muito marcante”, comenta Eliã Sampaio, que é cadeirante e completa 57 anos neste mês.



Os participantes foram todos credenciados para acessar as áreas restritas do aeroporto e recebidos por representantes das áreas de Operações, Segurança Operacional e Segurança da Aviação, que deram as instruções de acesso, além da equipe de Marketing e Comunicação da Fraport Brasil, que organizou o momento.



“O Spotter Day é um dia que singelamente homenageamos aquelas pessoas que mostram a aviação bela, assertiva e romantizada por meio da fotografia, e mantém vivo por gerações o glamour do setor aéreo brasileiro. Temos um carinho muito grande pelos Spotters, que merecem nosso respeito e agradecimento”, comenta Alessandro Barbosa, gerente de operações lado ar no Fortaleza Airport.