Exclusivo! Betânia Lácteos fará nova fábrica...Na Bahia!

A Alvoar Lácteos – empresa nascida da fusão da cearense Betânia Lácteos com a mineira Lacticínios Embaré – celebrou ontem com a Prefeitura de Ribeira do Pombal, na Bahia, um Protocolo de Intenção com o propósito de construir lá uma fábrica de lacticínios.

A implantação do empreendimento, porém, está condicionada à garantia de uma oferta de no mínimo 80 mil litros de leite por dia – o potencial leiteiro da região é de 150 mil litros/dia, o que quer dizer que oi empreendimento será feito.

O Protocolo foi assinado pelo próprio sócio e CEO da Alvoar Lácteos, Bruno Girão, que pessoalmente viajou ontem àquela cidade baiana, que se localiza entre Bahia e Sergipe.

A assinatura do documento aconteceu no mesmo instante em que a Assembleia Legislativa do Ceará aprovou um pacote de medidas que, entre outras coisas, reduz em 12% o valor dos incentivos fiscais concedidos a empresas que investiram aqui e aumenta de 18% para 20% a alíquota do ICMS incidente sobre combustíveis e energia elétrica.

A Alvoar Lácteos tem plano de instalar uma nova unidade industrial em seu complexo fabril localizado no município cearense de Morada Nova.

Produção

Essa unidade, com capacidade para processar 150 mil toneladas de leite/dia, produzirá queijos. Mas, tendo em vista o novo cenário tributário do Ceará, esse investimento poderá ser suspenso ou transferido para outro estado – Pernambuco, Sergipe ou Bahia, onde a empresa tem fábrica.

A Alvoar tem garantido a compra de quase todo o leite produzido no Ceará. No ano passado, ela ampliou seu parque industrial de Morada Nova, instalando nele uma fábrica de leite em pó e, mais recentemente, uma de leite condensado, tudo isto para atender à crescente produção leiteira do estado.

Na semana passada, a Alvoar celebrou um acordo com os produtores cearenses de leite, que, desde esta quinta-feira, 16, estão recebendo R$ 0,10 a mais por litro de leite fornecido.

A Alvoar tem importante papel estratégico no Ceará. Sem ela, a pecuária cearense não estaria na posição de destaque que ocupa hoje no agronegócio da região nordestina, pois é a empresa fundada por Luiz Girão que garante a compra de 80% do leite produzido no Ceará.