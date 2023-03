Evangelhode hoje, 5ª feira, 23/03/23 (Jo 5, 31-47)

Naquele tempo, disse Jesus aos judeus: Se eu der testemunho de mim mesmo, meu testemunho não vale. Mas há um outro que dá testemunho de mim, e eu sei que o testemunho que ele dá de mim é verdadeiro. Vós mandastes mensageiros a João, e ele deu testemunho da verdade. Eu, porém, não dependo do testemunho de um ser humano. Mas falo assim para a vossa salvação. João era uma lâmpada que estava acesa e a brilhar, e vós com prazer vos alegrastes por um tempo com a sua luz. Mas eu tenho um testemunho maior que o de João; as obras que o Pai me concedeu realizar. As obras que eu faço dão testemunho de mim, mostrando que o Pai me enviou. E também o Pai que me enviou dá testemunho a meu favor. Vós nunca ouvistes sua voz, nem vistes sua face, e sua palavra não encontrou morada em vós, pois não acreditais naquele que ele enviou. Vós examineis as Escrituras, pensando que nelas possuís a vida eterna. No entanto, as Escrituras dão testemunho de mim, mas não quereis vir a mim para ter a vida eterna! Eu não recebo a glória que vem dos homens. Mas eu sei: que não tendes em vós o amor de Deus. Eu vim em nome do meu Pai, e vós não me recebeis. Mas, se um outro viesse em seu próprio nome, a este vós o receberíeis. Como podereis acreditar, vós que recebeis glória uns dos outros e não buscais a glória que vem do único Deus? Não penseis que eu vos acusarei diante do Pai. Há alguém que vos acusa: Moisés, no qual colocais a vossa esperança. Se acreditásseis em Moisés, também acreditaríeis em mim, pois foi a respeito de mim que ele escreveu. Mas se não acreditais nos seus escritos, como acreditareis então nas minhas palavras?'

Reflexão – Nós temos dificuldade em enxergar as obras de Deus!

Jesus não se prevaleceu da Sua condição divina para dar testemunho de Si mesmo. Todo o tempo em que passou na terra como homem, Jesus foi também Deus, apesar disso, não quis dar testemunho de si próprio diante das criaturas. Por isso, afirmava: As Escrituras dão testemunho de mim!” Assim, Ele conscientizava os judeus da Sua verdadeira missão de Salvador da humanidade, no entanto, eles, que estavam presos apenas às palavras da Escritura, não entendiam realmente o que estas significavam. Seguiam à risca o que a Lei lhes mandava fazer, mas eram surdos às profecias que preanunciavam a chegada do Messias, o Enviado de Deus. Não admitiam que Jesus pudesse apresentar-se como Aquele que Deus enviara para a redenção da humanidade nem reconheciam as obras realizadas pelo Pai por meio do Seu Filho. Esperavam por alguém que viesse de modo extraordinário com poder de subjugar e dominar com espada a quem os estivesse oprimindo, no caso o império romano. Em Nome de Deus Jesus realizava obras de amor como também prodígios e milagres, mas os judeus não acreditaram, porque lhes era difícil alcançar. Nós também temos dificuldade em enxergar as obras de Deus e a salvação que Ele veio nos oferecer, porque acreditamos mais na intervenção dos homens crendo somente no que vemos e tocamos. Jesus é a figura central de toda a História Sagrada! Portanto, a Bíblia é o próprio Jesus que se revela e dá testemunha do amor de Deus para a humanidade. Nós, homens e mulheres somos criaturas falhas e infiéis, por isso, precisamos encarnar a Palavra de Deus para perceber as obras que Ele realiza por meio do Espírito Santo. – Você tem observado as obras de Deus na Sua vida por meio da Palavra? – Quais os milagres que Jesus tem operado em você? – Você reconhece o Seu poder ou ainda está esperando pela Sua intervenção? – Agora, faça uma retrospectiva da Sua vida e perceba os momentos em que o Espírito Santo agiu em você e agradeça ao Senhor!

Helena Colares Serpa – Comunidade Católica Missionária Mariana UM NOVO CAMINHO