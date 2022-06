Evangelho de hoje, sexta-feira, 17/06 (Mt 6,19-23)

Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos: "Não junteis tesouros aqui na terra, onde a traça e a ferrugem destroem, e os ladrões assaltam e roubam. Ao contrário, juntai para vós tesouros no céu, onde nem a traça e a ferrugem destroem, nem os ladrões assaltam e roubam. Porque, onde está o teu tesouro, aí estará também o teu coração. O olho é a lâmpada do corpo. Se o teu olho é sadio, todo o teu corpo ficará iluminado. Se o teu olho está doente, todo o teu corpo ficará na scuridão. Ora, se a luz que existe em ti é escuridão, como será grande a escuridão."

Reflexão – Os valores que permanecerão conosco até o céu

As coisas pelas quais lutamos no nosso dia a dia, assim como também o que vivenciamos e experimentamos, determinam a nossa qualidade de vida aqui na terra. Este Evangelho faz um diagnóstico que identifica o mal que nos impede de ter saúde espiritual. Assim, contém uma receita com o remédio prescrito para debelar a enfermidade que nos leva à depressão e ao vazio espiritual. Se trabalharmos e lutarmos por muito dinheiro, sucesso, status, se nos afadigarmos para adquirir bens materiais que nunca alcançam a marca do chegar, isto é, que não têm um limite, seremos inconsequentes, perseguindo um alvo ilusório que não tem consistência e no final da nossa vida restará somente o vazio. Nós juntamos tesouro na terra quando procuramos agradar o mundo vivendo em função daquilo que ele valoriza, como o dinheiro, a fama e o poder e nos esquecemos de viver o amor, a fraternidade e a justiça. Tudo irá passar, um dia! Por isso, Jesus nos alerta para o valor que atribuímos às riquezas materiais, que nos desvirtuam e nos impedem de enxergar o sentido da nossa existência. Diante dos conselhos de Jesus nós precisamos identificar com muita sinceridade qual o tesouro pelo qual estamos trabalhando e se os bens que buscamos com tanta ansiedade são verdadeiramente os que a nossa alma anseia ou apenas fazem parte dos desejos da nossa humanidade. Precisamos discernir se estamos amealhando dentro do nosso coração bens duradouros ou se estamos fazendo dele um celeiro das coisas que só nos servem para esta vida terrena. Se estivermos vivendo assim, com certeza, o tesouro, material que perseguimos deve estar ocupando um espaço precioso que deveria ser preenchido com os valores que permanecerão conosco até o céu. No nosso coração nós abrigamos os nossos desejos, anseios, ideais, sentimentos. É nele onde é forjada a nossa mentalidade, o sentido pelo qual agimos e fazemos as coisas. As nossas boas ou más ações, o amor ou o desamor com que vivemos têm origem a partir dos nossos pensamentos, das nossas deliberações e resoluções. É de dentro do nosso coração também, que refletimos a luz que ilumina as nossas ações e reações. A nossa maneira de ver e entender as coisas, a nossa visão espiritual e emocional, dá o sinal para que saibamos se a luz que existe em nós, é escuridão ou é fulgor e limpidez. O nosso ideal de vida e o objetivo das nossas ações darão o rumo da nossa caminhada, para o céu ou para fora dele – Onde está o seu coração? – Qual o tesouro que você está guardando nele? – Qual é a sua razão de viver e de lutar? – Qual é a visão que você tem do mundo e das pessoas? – Você vê de acordo com a ótica de Deus? – Para você o que é que tem valor neste mundo? – Você tem consciência da brevidade da sua vida? – Os bens que você tem amealhado têm serventia para a outra vida?

Helena Colares Serpa – Comunidade Católica Missionária UM NOVO CAMINHO