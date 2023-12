Evangelho de hoje, sábado, dia 23/12/2023

Página patrocinada por:

Completou-se o tempo da gravidez de Isabel, e ela deu à luz um filho. Os vizinhos e parentes ouviram dizer como o Senhor tinha sido misericordioso para com Isabel, e alegraram-se com ela. No oitavo dia, foram circuncidar o menino, e queriam dar-lhe o nome de seu pai, Zacarias. A mãe porém disse: 'Não! Ele vai chamar-se João.' Os outros disseram: 'Não existe nenhum parente teu com esse nome!' Então fizeram sinais ao pai, perguntando como ele queria que o menino se chamasse. Zacarias pediu uma tabuinha, e escreveu: 'João é o seu nome.' No mesmo instante, a boca de Zacarias se abriu, sua língua se soltou, e ele começou a louvar a Deus. Todos os vizinhos ficaram com medo, e a notícia espalhou-se por toda a região montanhosa da Judéia. E todos os que ouviam a notícia, ficavam pensando: 'O que virá a ser este menino?' De fato, a mão do Senhor estava com ele.

Reflexão - Nada se compara com o que o Pai planejou para a nossa felicidade.

O Senhor cumpriu a promessa e, no tempo previsto, Isabel, mulher do sacerdote Zacarias, deu à luz um filho. O nome da criança foi suscitado pelo Espírito Santo, no coração de Zacarias e de Isabel numa demonstração de que havia entre eles uma unidade perfeita. Depois do nascimento de João Batista, Zacarias, já podendo falar, abriu os lábios para louvar o Senhor! Estava muito claro e visível que aquele menino seria alguém diferente, por isso, os parentes e vizinhos indagavam entre si: “O que virá a ser este menino?” Ninguém imaginava, porém, que em João Batista as profecias se realizariam, e que ele viera preparar o caminho do Salvador e dar a sua colaboração para o plano de Deus. Dentro do Seu Projeto para a humanidade Deus também tem um plano a realizar na vida de cada criança que vem ao mundo. Há sempre algo destinado a cada um de nós. Não importando as circunstâncias, o nascimento de uma criança é sempre motivo de alegria e de esperança. Deus pensou em tudo para nós e, mesmo que os nossos pais tenham desejado algo de muito especial para nós, nada se compara com o que o Pai planejou para a nossa felicidade. Portanto, no dia em que nascemos todos ficaram alegres com a nossa chegada, mas somente Deus sabia realmente qual seria a nossa missão aqui na terra. Somos também alguém como João Batista muito importante para o reino de Deus! Para nós também, Deus tem um projeto especial e não podemos nos acomodar diante dos acontecimentos da história sem dar a nossa contribuição. – Você já descobriu qual a missão específica que tem no plano de Deus? – Você acha que já está vivendo dentro deste plano? - Você tem paz e serenidade em relação a quem você é e o que faz? - Pergunte ao Senhor qual é a sua parte no plano Dele e como você poderá desempenhá-la.

Helena Colares Serpa – Comunidade Católica Missionária Mariana UM NOVO CAMINHO