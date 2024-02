Evangelho de hoje, sábado, dia 17/02/2024 (Lc 5, 27-32)

Naquele tempo: Jesus viu um cobrador de impostos, chamado Levi, sentado na coletoria. Jesus lhe disse: 'Segue-me.' Levi deixou tudo, levantou-se e o seguiu. Depois, Levi preparou em casa um grande banquete para Jesus. Estava aí grande número de cobradores de impostos e outras pessoas sentadas à mesa com eles. Os fariseus e seus mestres da Lei murmuravam e diziam aos discípulos de Jesus: 'Por que vós comeis e bebeis com os cobradores de impostos e com os pecadores?' Jesus respondeu: 'Os que são sadios não precisam de médico, mas sim os que estão doentes. Eu não vim chamar os justos, mas sim os pecadores para a conversão.'

Reflexão - Oportunidade de conversão e de vida nova!

A maior condição para que nós possamos usufruir da misericórdia de Deus é justamente a de nos sentirmos pecadores e necessitados de perdão. Jesus Cristo veio ao mundo para nos revelar o grande amor do Pai por cada um de nós e nos fazer participar do reino dos céus cuja porta é a Sua Misericórdia. E a cada um a quem Jesus diz, segue-me, Ele dá oportunidade de conversão e de vida nova. Os fariseus, no entanto, não entendiam assim, pois queriam ser justos com suas próprias forças. O grande segredo de Levi (Mateus), cobrador de impostos, pecador público foi o de reconhecer a sua condição de miséria. Mesmo sendo ele, considerado explorador e ladrão do povo, acolheu o convite de Jesus e O seguiu. Quando nós caminhamos aqui na terra seguindo as concepções do mundo, isto é, de como a maioria das pessoas pensa e age, a Palavra de Deus nos confunde porque fala justamente o avesso do que todos pregam. Ao contrário do que todos nós imaginamos, Jesus vem nos dizer que não veio chamar os justos, mas os pecadores e é a esses que Ele procura. Portanto, precisamos reconhecer a nossa condição de pecador para que Jesus também nos diga: “segue-me” Assim, Ele nos dará oportunidade de conversão e de vida nova. Quanto mais doente estiver uma pessoa maior será a sua cura, por isso Jesus nos diz: “os que são sadios não precisam de médicos, mas sim os que estão doentes!” A nossa necessidade de conversão é perene e nós nunca podemos nos contentar com o que já progredimos. A cada dia precisamos ouvir o chamado do Senhor, necessitamos recebê-Lo na nossa casa e nos sentar à mesa com Ele para que sejamos curados (as) das nossas mazelas e dores. - Você também reconhece que é doente e necessitado (a) de salvação e de cura? – Na sua casa há alguém que precisa urgentemente receber a cura do Senhor? - Você já pensou em levar Jesus para sua casa e apresentá-Lo à sua família e aos seus amigos?

Helena Colares Serpa – Comunidade Católica Missionária Mariana UM NOVO CAMINHO