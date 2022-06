Evangelho de hoje, sábado, 18/06 (Mt 6,24-34)

Naquele tempo, disse Jesus a seus discípulos:" Ninguém pode servir a dois senhores: pois, ou odiará um e amará o outro, ou será fiel a um e desprezará o outro. Vós não podeis servir a Deus e ao dinheiro. Por isso eu vos digo: não vos preocupeis com a vossa vida, com o que havereis de comer ou beber; nem com o vosso corpo, com o que havereis de vestir. Afinal, a vida não vale mais do que o alimento, e o corpo, mais do que a roupa? Olhai os pássaros dos céus: eles não semeiam, não colhem,

nem ajuntam em armazéns. No entanto, vosso Pai que está nos céus os alimenta. Vós não valeis mais do que os pássaros? Quem de vós pode prolongar a duração da própria vida, só pelo fato de se preocupar com isso? E por que ficais preocupados com a roupa? Olhai como crescem os lírios do campo: eles não trabalham nem fiam. Porém, eu vos digo: nem o rei Salomão, em toda a sua glória, jamais se vestiu como um deles. Ora, se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe e amanhã é queimada no forno, não fará ele muito mais por vós, gente de pouca fé? Portanto, não vos preocupeis, dizendo: O que vamos comer? O que vamos beber? Como vamos nos vestir? Os pagãos é que procuram essas coisas. Vosso Pai, que está nos céus, sabe que precisais de tudo isso. Pelo contrário, buscai em primeiro lugar o Reino de Deus e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão dadas por acréscimo. Portanto, não vos preocupeis com o dia de amanhã, pois o dia de amanhã terá suas preocupações! Para cada dia, bastam seus próprios problemas."

Reflexão – Somos insaciáveis de coisas desnecessárias

A preocupação exagerada, com o que comer, com o que vestir e com o que beber é algo que não combina com quem se diz filho de Deus Pai Criador do céu e da terra. Por isso, neste Evangelho Jesus nos ensina a confiar na providência de Deus para as nossas necessidades, pois, se Ele é o nosso Criador e nosso Pai, será Ele também o nosso provedor. Quando mencionou as figuras da natureza, Jesus nos deu apenas uma amostragem do que o Pai, poderoso no Amor pode fazer por nós. Por isso, Ele falou dos pássaros que voam no céu e dos lírios que enfeitam os campos. Não trabalham, nem semeiam, mas recebem de Deus tudo de que precisam. Assim ponderando, Jesus nos assegurou a nossa dignidade de filhos e filhas do Pai, Criador de todas as coisas, que colocou à nossa disposição mais do que o suficiente para que possamos viver bem e ser felizes. No entanto, por causa da nossa natureza, somos insaciáveis de coisas desnecessárias. Tudo o que possuímos nós recebemos das mãos de Deus, dessa forma não nos falta nenhum carisma, por isso, valemos muito mais que os pássaros e as flores, já que, mais do que eles, nós recebemos de Deus a capacidade de trabalhar, de produzir. Os talentos e os dons que auferimos de Deus nos fazem ser cheios de criatividade, por conseguinte, não precisamos viver preocupados como os pagãos que não acreditam no poder e na dependência de Deus. Jesus também nos adverte de que “ninguém pode servir a dois senhores – a Deus e ao dinheiro”! Servimos a dois senhores quando, temos consciência de que somos filhos e filhas amados de Deus, mas, nos afligimos; quando lutamos como condenados pelas coisas que nos são asseguradas em vista da nossa filiação divina. O primeiro passo para conseguirmos ter sucesso nessa dependência de Deus é “buscar o Seu reino e a Sua justiça e tudo mais virá por acréscimo”. O reino de Deus consiste na Sua vontade acontecendo na nossa vida, isto é, que estejamos ajustados ao Seu plano de Amor, a maior herança que, por justiça, Deus Pai nos deixou. – O que você tem buscado em primeiro lugar na sua vida? – A quem você está servindo mais: a Deus ou ao dinheiro? – Você se preocupa com o que comer e vestir? – Você tem usado as suas habilidades para viver bem? - Você já experimentou contemplar a obra de Deus através da natureza? Você sabe que faz parte dela?

Helena Colares Serpa – Comunidade Católica Missionária UM NOVO CAMINHO