Evangelho de hoje, sábado, 11/06 (Mt 5,33-37)

Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos: "Vós ouvistes o que foi dito aos antigos: 'Não jurarás falso', mas 'cumprirás os teus juramentos feitos ao Senhor'. Eu, porém, vos digo: Não jureis de modo algum: nem pelo céu, porque é o trono de Deus; nem pela terra, porque é o suporte onde apoia os seus pés; nem por Jerusalém, porque é a cidade do Grande Rei. Não jures tão pouco pela tua cabeça, porque tu não podes tornar branco ou preto um só fio de cabelo. Seja o vosso 'sim': 'Sim',e o vosso 'não': 'Não'. Tudo o que for além disso vem do Maligno. "

Reflexão – Que as nossas ações acompanhem as nossas palavras

Com a Sua Palavra Jesus veio aprimorar a Lei que antes fora entregue a Moisés e nos revelar o que é ou não do agrado do Pai. Ao longo dos anos os homens deturparam a Lei de Deus, acrescentando costumes, por isso, neste Evangelho Jesus nos ordena: “Vós ouvistes o que foi dito aos antigos: 'Não jurarás falso', mas 'cumprirás os teus juramentos feitos ao Senhor'. Eu, porém, vos digo: Não jureis de modo algum”. Entendemos, então, que não somos senhores da nossa existência, por isso, não podemos dar garantia de coisas de que não temos o alcance. Não podemos ser senhores da verdade, porém, podemos ser firmes naquilo que é a verdade de Deus, dizendo sim ou não de acordo com a Sua Palavra, com Seus ensinamentos. Não podemos acrescentar nenhum dia à nossa existência nem tampouco comandar a rotina da nossa vida. Até os cabelos da nossa cabeça não estão sob o nosso governo, por isso, humildes e conscientes necessitamos nos abandonar às sugestões do Senhor e dizer sim, quando for do Seu agrado, e não, quando Ele nos permitir. Que as nossas ações acompanhem as nossas palavras! - Você tem sido fiel ao sim que dá a Deus? – A que ou a quem você tem dado não? – Você tem dado a sua vida em garantia para algum propósito seu? – O que você, seguramente, acha que lhe acontecerá?

Helena Colares Serpa – Comunidade Católica Missionária UM NOVO CAMINHO