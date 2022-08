Evangelho de hoje, sábado, 06/08( (Lc 9, 28b-36)

Naquele tempo: Jesus levou consigo Pedro, João e Tiago, e subiu à montanha para rezar. Enquanto rezava, seu rosto mudou de aparência e sua roupa ficou muito branca e brilhante. Eis que dois homens estavam conversando com Jesus: eram Moisés e Elias. Eles apareceram revestidos de glória e conversavam sobre a morte, que Jesus iria sofrer em Jerusalém. Pedro e os companheiros estavam com muito sono. Ao despertarem, viram a glória de Jesus e os dois homens que estavam com ele. E quando estes homens se iam afastando, Pedro disse a Jesus: 'Mestre, é bom estarmos aqui. Vamos fazer três tendas: uma para ti, outra para Moisés e outra para Elias.' Pedro não sabia o que estava dizendo. Ele estava ainda falando, quando apareceu uma nuvem que os cobriu com sua sombra. Os discípulos ficaram com medo ao entrarem dentro da nuvem. Da nuvem, porém, saiu uma voz que dizia: 'Este é o meu Filho, o Escolhido. Escutai o que ele diz!' Enquanto a voz ressoava, Jesus encontrou-se sozinho. Os discípulos ficaram calados e naqueles dias não contaram a ninguém nada do que tinham visto.



Reflexão – A nossa perseverança na oração é a arma que seguramos para não cair na tentação

Os discípulos, que estavam perto de Jesus, viram-no conversando com Moisés e Elias enquanto rezava, com o rosto transfigurado e a roupa branca e brilhante. Este quadro da transfiguração de Jesus a aparição de Moisés e Elias nos leva a compreender como a Lei e os Profetas revelam o ministério de Cristo, escolhido do Pai para, para salvar a humanidade inteira. No mistério da transfiguração percebemos também que a Trindade se manifesta plenamente: o Pai, na voz “Este é o meu Filho, o escolhido. Escutai o que ele diz!”; o Filho, no homem; e o Espírito Santo, na nuvem clara. Assim, Jesus revelou a Sua glória divina diante dos discípulos confirmando o que as Escrituras prenunciavam. Assim também acontece com cada um de nós que é convidado por Jesus a subir a montanha e, com Ele permanecer em oração. Mesmo que estejamos cansados (as) e sonolentos (as) quando nos abandonamos em oração meditando a Palavra, nós também podemos contemplar Jesus sob a luz do céu, ouvir a Voz do Pai e sentir a ação do Espírito Santo. Quando nos pomos a orar nós também conhecemos a glória de Deus por meio das moções e visualizações que nos são manifestadas pelo poder do Espírito Santo. A intimidade com Jesus e o estar com Ele em oração nos transfiguram e nos conformam à Sua pessoa fazendo com que experimentemos cada dia mais a Sua ação Redentora. Com efeito, à medida que Cristo vive em nós, começamos a demonstrar na nossa vida diária, o caráter e a natureza do Cristo que habita em nós. A Sua luz fulgurante dentro de nós faz também com que sejamos transfigurados e possamos dar testemunho de que Ele é o Filho de Deus, escolhido para dar vida ao mundo. Então, nós podemos descer da montanha para enfrentar embaixo, no campo, as feras que nos atacam e investem contra nós com o intuito de nos fazer desistir. A nossa perseverança na oração é a arma que seguramos para não cair na tentação. – Você tem subido a montanha para orar com Jesus? – Como tem sido essa experiência: você tem ouvido a voz do Pai e acolhido as moções do Espírito? – A Luz de Jesus tem também lhe transfigurado? – Você tem notado alguma transformação em si? – O que mudou? Reflita sobre isso!

Helena Colares Serpa – Comunidade Católica Missionária UM NOVO CAMINHO