Evangelho de hoje, quarta-feira, dia 03/01/2024 (Jo 1, 29-34)

Naquele tempo: João viu Jesus aproximar-se dele e disse: 'Eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Dele é que eu disse: Depois de mim vem um homem que passou à minha frente, porque existia antes de mim. Também eu não o conhecia, mas se eu vim batizar com água, foi para que ele fosse manifestado a Israel'. E João deu testemunho, dizendo: 'Eu vi o Espírito descer, como uma pomba do céu, e permanecer sobre ele. Também eu não o conhecia, mas aquele que me enviou a batizar com água me disse: `Aquele sobre quem vires o Espírito descer e permanecer, este é quem batiza com o Espírito Santo'. Eu vi e dou testemunho: Este é o Filho de Deus!'

Reflexão - Precisamos perceber os sinais de Deus!

João Batista soube reconhecer o Filho de Deus porque estava atento a todos os sinais do Espírito Santo! Assim, ele pôde dar testemunho de que Cristo é verdadeiramente o Filho de Deus e o Cordeiro que seria imolado para tirar o pecado do mundo. Se estivermos atentos ao Espírito Santo nós também perceberemos os sinais de Deus para a nossa vida e, com certeza, teremos mais fé e convicção do Seu grande amor para conosco. João era um homem como nós, todavia, soube compreender a sua missão e cumpri-la sem titubear. O Espírito Santo também descansa sobre nós e nos motiva a desempenhar a nossa missão aqui na terra e dar testemunho de que Jesus Cristo é o Filho de Deus, o Cordeiro que veio para tirar o pecado do mundo. O nosso testemunhar deve estar baseado na nossa vivência diária e na nossa intimidade com o Espírito Santo, pois é Ele quem nos revela Cristo e confirma as obras que em nós serão realizadas. A maior obra é a Salvação que Ele veio nos trazer. Jesus é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo e já nos retirou do estado de escravidão, por isso, hoje somos Suas testemunhas! - O que você tem percebido na sua vida como sinal de Deus por meio do Espírito Santo? - Você é uma pessoa convicta em relação à presença de Deus no seu caminho ou tem duvidado da ação do Espírito Santo na sua vida?

Helena Colares Serpa – Comunidade Católica Missionária Mariana UM NOVO CAMINHO