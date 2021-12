Evangelho de hoje (Mt 7,21.24-27)

Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos: "Nem todo aquele que diz: 'Senhor, Senhor', entrará no Reino dos Céus, mas o que põe em prática a vontade de meu Pai que está nos céus. Portanto, quem ouve estas minhas palavras e as põe em prática, é como um homem prudente, que construiu sua casa sobre a rocha. Caiu a chuva, vieram as enchentes, os ventos deram contra a casa, mas a casa não caiu, porque estava construída sobre a rocha. Por outro lado, quem ouve estas minhas palavras e não as põe em prática, é como um homem sem juízo, que construiu sua casa sobre a areia. Caiu a chuva, vieram as enchentes, os ventos sopraram e deram contra a casa, e a casa caiu, e sua ruína foi completa!"

Reflexão – “Construindo a nossa história”

Ao soprar sobre nós o Seu Espírito, Deus nos animou e deu liberdade para construir a casa onde nos abrigaríamos durante o tempo em que aqui estivéssemos. Portanto, a casa é a nossa vida. Perante as Palavras de Jesus nós percebemos que existem dois alicerces para construirmos a nossa casa, sobre a rocha ou sobre a areia. A Rocha é a Palavra de Deus com todos os ensinamentos e direcionamentos. A areia é a ilusão dos ensinamentos do mundo. Assim sendo, podemos já observar sobre quais fundamentos nós estamos passando os nossos dias. Muitas vezes pensamos que estamos construindo um futuro promissor, porque estamos estudando, trabalhando, ganhando dinheiro, enfim, aproveitando a vida e isto tudo é muito válido. No entanto, precisamos verificar se tudo isso está dando sentido a nossa existência ou se estamos vivendo apenas uma utopia e na realidade, a nossa vida está cheia de senões. Não precisamos ir muito longe, mas apenas perceber quais as decisões que teríamos de tomar e estamos deixando para depois; o perdão que precisamos dar e não damos o primeiro passo; a oração que deixamos de fazer; a caridade que deixamos de realizar por comodismo; e muitas outras coisinhas que nos vão deixando vulneráveis e fracos na fé. A Palavra de Deus nos direciona e nos dá subsídios para termos uma base firme. Somente permanecendo firmes na vivência da Palavra de Jesus, concretizando com as nossas ações o que proferimos com os nossos lábios, é que construiremos a nossa história sobre a Rocha e a nossa casa não se abalará na hora das tempestades. Do contrário quando construímos a nossa história sobre os falsos fundamentos do mundo quando vier a hora da tempestade a nossa vida ruirá e nós experimentaremos o fracasso. Deus é a Rocha e o Seu Amor nos ajudará a viver a vida com confiança e firmeza, por isso, as tempestades, os terremotos e os ventos não nos abalarão. As dificuldades pelas quais passamos, tornam-se momentos preciosos que nos provam se estamos, realmente, firmados sobre a R0CHA. – Como você está construindo a sua casa: na Rocha ou na areia? – Em quem você põe a sua confiança? – Você já enfrentou alguma tempestade? Com quem você contou? – Você tem fé?

Helena Colares Serpa – Comunidade Católica Missionária UM NOVO CAMINHO