Evangelho de hoje (Mt 22,1-14)

Naquele tempo: Jesus voltou a falar em parábolas aos sumos sacerdotes e aos anciãos do povo, dizendo: 'O Reino dos Céus é como a história do rei que preparou a festa de casamento do seu filho. E mandou os seus empregados para chamar os convidados para a festa, mas estes não quiseram vir. O rei mandou outros empregados, dizendo: `Dizei aos convidados: já preparei o banquete, os bois e os animais cevados já foram abatidos e tudo está pronto. Vinde para a festa!' Mas os convidados não deram a menor atenção: um foi para o seu campo, outro para os seus negócios, 6outros agarraram os empregados, bateram neles e os mataram. O rei ficou indignado e mandou suas tropas para matar aqueles assassinos e incendiar a cidade deles. Em seguida, o rei disse aos empregados: `A festa de casamento está pronta, mas os convidados não foram dignos dela. Portanto, ide até às encruzilhadas dos caminhos e convidai para a festa todos os que encontrardes.' Então os empregados saíram pelos caminhos e reuniram todos os que encontraram, maus e bons. E a sala da festa ficou cheia de convidados. Quando o rei entrou para ver os convidados, observou ali um homem que não estava usando traje de festa e perguntou-lhe: `Amigo, como entraste aqui sem o traje de festa?' Mas o homem nada respondeu. Então o rei disse aos que serviam: `Amarrai os pés e as mãos desse homem e jogai-o fora, na escuridão! Ali haverá choro e ranger de dentes'. Por que muitos são chamados, e poucos são escolhidos.'

Reflexão – “Somos nós os convidados de última hora”

Todos nós sabemos que Jesus veio chamar primeiramente os judeus, porém, estes não lhe deram crédito. Perante a obstinação do povo judeu em recusar reconhecê-lo como Enviado e Filho de Deus, Jesus conta uma parábola, para lhes prevenir sobre o que haveria de lhes acontecer. Então Jesus compara o reino dos céus com uma festa de casamento na qual foi preparado um grande Banquete e os convidados recusaram o convite. A festa estava pronta, mas os convidados não foram dignos dela, por isso, o rei mandou que seus servos fossem às encruzilhadas para convidar a todos. O Banquete é a Salvação de Jesus que nos convida a participar da mentalidade evangélica! Somos nós os convidados de última hora. Somos, hoje, aqueles (as) que estavam nas encruzilhadas e que foram chamados depois. Esse convite nos é feito a todo o momento em que vivemos aqui na terra. No entanto, assim como o povo judeu, muitas são as nossas desculpas para não nos fazer presentes ao Banquete da Salvação. As ocupações, as preocupações, os negócios, as festas, a família, os divertimentos nos roubam de Deus e do Seu reino. De diversas maneiras o Senhor tem insistido conosco e não atendemos ao seu chamado, por isso, corremos o risco de que chegue o dia em que talvez nem tenhamos mais chance de ser convidados. Outros ocuparão o nosso lugar. Porém, não nos bastará apenas ir e estar presente na festa. Precisamos da veste que nos conforma à mentalidade do Evangelho de Jesus Cristo. Se não conseguirmos assimilar a mentalidade evangélica, isto é, vestir a veste branca dos ensinamentos do Senhor, nós iremos destoar. Precisamos assumir de coração o nosso lugar na festa. Quantas pessoas encontramos no meio da comunidade ou da Igreja que teimam em não acolher os mandamentos de Deus e têm a sua concepção própria servindo muitas vezes de pedra de tropeço para outros que desejam seguir as práticas evangélicas. Neste caso, apesar de nos fazer presentes de “corpo” poderemos ser enxotados e não haver mais lugar para nós dentro do reino. Quando aceitamos o convite de Jesus para participar do Seu reino, nós precisamos nos desvencilhar de todos os nossos conceitos e preconceitos e nos deixar guiar pelo Espírito Santo que nos vestirá com a veste da santidade de Deus. – Você já aceitou o convite para participar do Banquete das Bodas? – Será que você também não é como este homem da veste diferente que, a todo o momento, se posiciona contrário e dá testemunho falso dentro da sua família ou comunidade? – Perceba como são as suas reações e veja se você precisa se emendar.

Helena Colares Serpa – Comunidade Católica Missionária UM NOVO CAMINHO