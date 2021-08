Evangelho de hoje (Mt 20,1-16a)

Naquele tempo: Jesus contou esta parábola a seus discípulos: 'O Reino dos Céus é como a história do patrão que saiu de madrugada para contratar trabalhadores para a sua vinha. Combinou com os trabalhadores uma moeda de prata por dia, e os mandou para a vinha. Às nove horas da manhã, o patrão saiu de novo, viu outros que estavam na praça, desocupados, e lhes disse: 'Ide também vós para a minha vinha! E eu vos pagarei o que for justo'. E eles foram. O patrão saiu de novo ao meio-dia e às três horas da tarde, e fez a mesma coisa. Saindo outra vez pelas cinco horas da tarde, encontrou outros que estavam na praça, e lhes disse: `Por que estais aí o dia inteiro desocupados?' Eles responderam: `Porque ninguém nos contratou'. O patrão lhes disse: `Ide vós também para a minha vinha'. Quando chegou a tarde, o patrão disse ao administrador: `Chama os trabalhadores e paga-lhes uma diária a todos, começando pelos últimos até os primeiros!' Vieram os que tinham sido contratados às cinco da tarde e cada um recebeu uma moeda de prata. Em seguida vieram os que foram contratados primeiro, e pensavam que iam receber mais. Porém, cada um deles também recebeu uma moeda de prata. Ao receberem o pagamento, começaram a resmungar contra o patrão: `Estes últimos trabalharam uma hora só, e tu os igualaste a nós, que suportamos o cansaço e o calor o dia inteiro'. Então o patrão disse a um deles: `Amigo, eu não fui injusto contigo. Não combinamos uma moeda de prata? Toma o que é teu e volta para casa! Eu quero dar a este que foi contratado por último o mesmo que dei a ti. Por acaso não tenho o direito de fazer o que quero com aquilo que me pertence? Ou estás com inveja, porque estou sendo bom?' Assim, os últimos serão os primeiros, e os primeiros serão os últimos.'

Reflexão – “A recompensa é a salvação”

Jesus compara o reino dos céus com uma vinha onde os trabalhadores são contratados a cada momento da sua vida. O Senhor está sempre a nos convocar para fazer parte do seu reinado. No reino dos céus há um só Senhor e só Ele tem o poder de reger os Seus súditos. Somos habitantes do reino de Deus quando nos submetemos ao chamado de Jesus para viver e servir conforme os Seus conselhos. Podemos dizer que o reino dos céus é um estado de espírito e é mais bem aventurado (a) aquele (a) que atende ao chamado do Senhor logo cedo da vida, pois usufruirá primeiro de tudo quanto Ele providenciou para os trabalhadores que são os Seus filhos amados. Enquanto aqui vivemos somos a cada instante convidados para estar em sintonia com o reino dos céus vivendo a sua dimensão humana e espiritual. Quando aceitamos o convite de Jesus para entrar no Seu reino, tendo-o como Rei e Senhor da nossa vida, nós também nos tornamos Seus colaboradores na missão de atrair outros que estão vagando no mundo e não encontraram ainda a verdadeira felicidade porque não abraçaram a salvação de Jesus. A salvação é a recompensa que Ele promete a todos àqueles (as) que a acolherem. Seja em qualquer hora da nossa vida, até na hora da morte, nós teremos a chance de ganhar o prêmio da vida eterna. É pela bondade e misericórdia do Pai que nos enviou Jesus Cristo que somos salvos (as). Portanto, não façamos questão para sermos os primeiros ou os últimos, o mais importante é que já estejamos dentro do redil do reino de Deus. – Você já aceitou o convite para trabalhar na vinha do Senhor? – Qual é a recompensa que você espera? – Você se incomoda se outros também receberem a mesma recompensa? – Você deseja que muitos entrem também com no reino de Deus? – O que você tem feito para que isto aconteça?

Helena Colares Serpa – Comunidade Católica Missionária UM NOVO CAMINHO