Evangelho de hoje (Mt 10, 16-23)

Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos: Eis que eu vos envio como ovelhas no meio de lobos. Sede, portanto, prudentes como as serpentes e simples como as pombas. Cuidado com os homens, porque eles vos entregarão aos tribunais e vos açoitarão nas suas sinagogas. Vós sereis levados diante de governadores e reis, por minha causa, para dar testemunho diante deles e das nações. Quando vos entregarem, não fiqueis preocupados como falar ou o que dizer. Então naquele momento vos será indicado o que deveis dizer. Com efeito, não sereis vós que havereis de falar, mas sim o Espírito do vosso Pai é que falará através de vós. O irmão entregará à morte o próprio irmão; o pai entregará o filho; os filhos se levantarão contra seus pais, e os matarão. Vós sereis odiados por todos, por causa do meu nome. Mas quem perseverar até o fim, esse será salvo. Quando vos perseguirem numa cidade, fugi para outra. Em verdade vos digo, vós não acabareis de percorrer as cidades de Israel, antes que venha o Filho do Homem.

Reflexão - "enfrentando os lobos na caminhada "

Sabemos que Jesus veio salvar o homem total, corpo, alma e espírito, desde já, nesta vida e na vida futura. Somos portadores da graça de Deus e Jesus nos ensina a como perseverar até o fim com esta graça na nossa caminhada aqui na terra assumindo a salvação que Ele veio nos dar e, ao mesmo tempo, buscando a santidade. A salvação de Jesus deve ser assumida a cada dia, quando temos que enfrentar os lobos, isto é, os desafios da nossa vida. Enquanto caminhamos em busca da justiça de Deus nós também somos chamados (as) a ir à procura daqueles (as) que ainda não se apoderaram da grande graça que o Senhor reservou para todos nós. No percurso do nosso caminho de missão, porém, nós enfrentamos as mais diversas dificuldades. Para que saiamos vitoriosos (as) Jesus nos recomenda: "Sede prudentes como as serpentes e simples como as pombas. Isto significa que não devemos ser alienados (as), passivos (as), confiantes demais nem tampouco arrogantes, cheios de soberba e de sabedoria humana. Ao longo da nossa vida humana e espiritual nós encontramos pessoas que tentam de todas as formas nos fazer desistir de lutar e querem nos intimidar. E nós, na maioria das vezes temos a tendência de desanimar diante das situações adversas, principalmente, quando se trata das "coisas de Deus". Tudo nos desestimula e ficamos parados sem saber o que fazer ou o que dizer. O Senhor, porém, nos adverte e nos exorta: "mas quem perseverar até o fim esse será salvo" e nos assegura "mas o Espírito do vosso Pai é que falará através de vós". O Senhor já nos deu a maior arma para que possamos enfrentar "os lobos" no caminho da santidade. O Espírito Santo é quem nos educa quem nos ensina, nos prepara e nos conduz para que possamos perseverar até o fim. Vinde, pois, Espírito Santo de Deus! - Como você tem enfrentado os "lobos" na caminhada da sua vida? - Você se acovarda diante das dificuldades e pensa em desistir de lutar? - Você tem sido prudente e simples nas suas ações como Jesus manda? - Você confia no poder do Espírito para superar a sua fragilidade diante dos tribunais humanos?



Helena Colares Serpa – Comunidade