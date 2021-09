Evangelho de hoje (Mc 7, 31-37)

Naquele tempo: Jesus saiu de novo da região de Tiro, passou por Sidônia e continuou até o mar da Galiléia, atravessando a região da Decápole. Trouxeram então um homem surdo, que falava com dificuldade, e pediram que Jesus lhe impusesse a mão. Jesus afastou-se com o homem, para fora da multidão; em seguida colocou os dedos nos seus ouvidos, cuspiu e com a saliva tocou a língua dele. Olhando para o céu, suspirou e disse: 'Efatá!', que quer dizer: 'Abre-te!' Imediatamente seus ouvidos se abriram, sua língua se soltou e ele começou a falar sem dificuldade. Jesus recomendou com insistência que não contassem a ninguém. Mas, quanto mais ele recomendava, mais eles divulgavam. Muito impressionados, diziam: 'Ele tem feito bem todas as coisas: Aos surdos faz ouvir e aos mudos falar'.

Reflexão – “Abre-te”

O homem surdo mudo, que falava com dificuldade representa hoje cada um de nós que ainda não conseguimos entender a Palavra de Deus. Por isto, também não podemos anunciá-la. Um coração surdo, é um coração que não sabe se expressar, não sabe contagiar, não sabe atrair as pessoas. Somos os surdos-mudos de hoje nas coisas de Deus! Como podemos falar de Deus se não escutamos a Deus? Assim como fez com o homem levando-o para fora da multidão, colocando os dedos nos seus ouvidos e tocando a sua língua, Jesus hoje quer fazer conosco abrindo os nossos ouvidos para que possamos ouvir e falar com facilidade as coisas lindas que o Espírito Santo nos revela. Abre-te, portanto, é a palavra-chave que Jesus ordena aos nossos ouvidos e boca espirituais. Só conseguiremos deixar de ser mudos quando também

deixarmos de ser surdos à Palavra de Deus que são os ensinamentos de Jesus. Na maioria das vezes sabemos dar opinião nas coisas triviais do mundo, expomos as nossas ideias a respeito dos fatos e acontecimentos, porém, nas coisas essenciais do homem, naquilo que é realmente importante, somos retraídos, nos sentimos impotentes e despreparados. Hoje, como ontem, Jesus vem em nosso auxílio e, impondo a mão sobre nós, abre os nossos ouvidos espirituais e nos faz falar de coisas misteriosas que o nosso coração nos revela. Primeiramente Ele quer nos afastar do meio da multidão para poder tocar com os dedos nos nossos ouvidos. Depois disso tornar-se-á mais fácil soltarmos a nossa língua a fim de divulgar as coisas que o Senhor tem feito bem na nossa vida. – Você se sente assim, surdo (a), mudo (a), apático (a) e ignorante nas coisas de Deus? – Jesus já tocou os seus ouvidos ou você continua no meio da multidão daqueles que não “ouvem”, por isso, não entendem a Palavra de Deus? – Você acha que não fala em nome de Deus porque é tímido (a) ou por que não consegue escutar o que Ele tem a lhe dizer? - Você já experimentou escutar o Senhor para falar ao mundo do que Ele diz?

Helena Colares Serpa – Comunidade Católica Missionária UM NOVO CAMINHO