Evangelho de hoje (Mc 10, 28-31)

Naquele tempo: Começou Pedro a dizer a Jesus: 'Eis que nós deixamos tudo e te seguimos.' Respondeu Jesus: 'Em verdade vos digo, quem tiver deixado casa, irmãos, irmãs, mãe, pai, filhos, campos, por causa de mim e do Evangelho, receberá cem vezes mais agora, durante esta vida - casa, irmãos, irmãs, mães, filhos e campos, com perseguições - e, no mundo futuro, a vida eterna. Muitos que agora são os primeiros serão os últimos. E muitos que agora são os últimos serão os primeiros.'

Reflexão - “deixar tudo para seguir Jesus”

É dentro do nosso coração que decidimos deixar tudo para seguir Jesus Cristo e o Seu Evangelho. No interior de cada um de nós é que nasce o “homem novo” afastado de todo apoio do mundo e dos homens. Um coração indiviso agrada ao Senhor, isto é, um coração que tem como meta fazer somente a vontade de Deus e não se divide para afagar aos homens. Os nossos encargos, obrigações, festas, comemorações, amizades, vivência familiar, só terão valor se vividos na perspectiva do amor a Deus e consequentemente também àqueles que não fazem parte do nosso círculo restrito. É isso que Jesus nos propõe quando diz, “quem tiver deixado, casa, irmãos, irmãs, mãe, pai, filhos, campos, por causa de mim e do evangelho, receberá cem vezes mais agora, durante esta vida...e no mundo futuro a vida eterna”. A nossa família faz parte do povo de Deus, mas não podemos permanecer somente com ela. Há momentos em que temos de deixá-la para ir aonde Jesus nos mandar. Jesus nos propõe a verdadeira liberdade interior, sem apegos nem subserviência às pessoas que podem nos afastar da nossa meta de agradar a Deus e servir no Seu reino. No entanto, Jesus não nos promete uma vida sem perseguição, muito pelo contrário. Quando decidimos “deixar tudo” para seguir o Evangelho, muitos empecilhos irão aparecer, muitas incompreensões da parte das pessoas nos farão sofrer e podemos até entender que somos os últimos no reino de Deus. No entanto, a nossa perseverança e a nossa confiança nas promessas do Senhor, far-nos-ão seguir em frente na certeza de que seremos os primeiros a experimentar o reino dos céus, pois a nossa recompensa também é espiritual. – Você é completamente livre da influência das pessoas de sua família? – O seu ideal de vida tem consonância com o que Deus espera de você? – Você precisa dar satisfação às pessoas da sua família quando está no serviço de Deus? – O seu trabalho o (a) afasta de Deus?

Helena Colares Serpa – Comunidade Católica Missionária UM NOVO CAMINHO