Evangelho de hoje (Lc 17,26-37)

Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos: "Como aconteceu nos dias de Noé, assim também acontecerá nos dias do Filho do Homem. Eles comiam, bebiam, casavam-se e se davam em casamento, até ao dia em que Noé entrou na arca. Então chegou o dilúvio e fez morrer todos eles. Acontecerá como nos dias de Ló: comiam e bebiam, compravam e vendiam, plantavam e construíam. Mas no dia em que Ló saiu de Sodoma, Deus fez chover fogo e enxofre do céu e fez morrer todos. O mesmo acontecerá no dia em que o Filho do Homem for revelado. Nesse dia, quem estiver no terraço, não desça para apanhar os bens que estão em sua casa. E quem estiver nos campos não volte para trás. Lembrai-vos da mulher de Ló. Quem procura ganhar a sua vida, vai perdê-la; e quem a perde, vai conservá-la. Eu vos digo: nessa noite, dois estarão numa cama; um será tomado e o outro será deixado. Duas mulheres estarão moendo juntas; uma será tomada e a outra será deixada. Dois homens estarão no campo; um será levado e o outro será deixado.' Os discípulos perguntaram: 'Senhor, onde acontecerá isso?' Jesus respondeu: 'Onde estiver o cadáver, aí se reunirão os abutres.'

Reflexão – “O Senhor pode chegar a qualquer momento”

Jesus relembra os acontecimentos do passado para nos alertar a fim de que estejamos atentos aos sinais que, a cada momento, ainda hoje, Deus nos dá. Precisamos nos manter vigilantes às Suas manifestações por meio dos fatos e acontecimentos do nosso dia a dia, aos quais, muitas vezes, relevamos e os deixamos passar. Apesar de saber que somos chamados (as) a participar do reino dos céus a todo instante vivemos absortos (as) nos nossos projetos pessoais e em suas realizações e nos esquecemos de que a figura desse mundo irá passar. Erroneamente imaginamos que poderemos dar um jeito na nossa vida e, que, na hora H conseguiremos fugir do julgamento de Deus. Desejamos ser independentes e fazer da nossa existência o que a nossa vontade nos apontar. Entretanto, Jesus vem nos ensinar a ser cuidadosos porque o reino de Deus acontecerá em nós a qualquer momento e quem estiver de prontidão, com o coração aberto, conseguirá alcançá-lo. Cada um de nós tem o seu dia e a sua hora e as coisas não ocorrem em série, nem igualmente para todos, como se fôssemos marcados para o mesmo momento. As nossas ações, o nosso objetivo, o nosso ideal, nortearão o nosso futuro. “Quem procura ganhar a sua vida vai perdê-la; e quem a perde, vai conservá-la”. Não podemos fazer justiça com as nossas próprias mãos, nem os nossos méritos nos alcançarão a salvação, porém, as nossas atitudes, quanto mais forem elas, atos de amor, de confiança e de entrega à vontade Deus, mais estaremos perto de alcançar o nosso sonho, que é a vida nova que Jesus veio nos presentear. O Senhor pode chegar a qualquer momento, e, vivos ou mortos, a Ele pertencemos, portanto, estejamos atentos (as) aos Seus sinais. - Você tem o coração vigilante para que aconteça na sua vida o que o Senhor quiser? – Você se acha uma pessoa boa, que merece um bom lugar na eternidade? - Quais os sinais de Deus que você tem percebido nos acontecimentos da sua vida?

Helena Colares Serpa – Comunidade Católica Missionária UM NOVO CAMINHO