Evangelho de hoje - Lc 11,27-28.

Naquele tempo, enquanto Jesus falava, uma mulher levantou a voz no meio da multidão e lhe disse: 'Feliz o ventre que te trouxe e os seios que te amamentaram.' Jesus respondeu: 'Muito mais felizes são aqueles que ouvem a palavra de Deus e a põem em prática.'

Reflexão - Receita para a felicidade”

Ouvir a palavra de Deus e pô-la em prática é a receita que Jesus nos dá para que sejamos felizes aqui na terra conservando a alegria no coração. Por isso, Ele exorta aquela mulher que O enaltece, dizendo: “Felizes são aqueles que ouvem a palavra de Deus e a põem em prática.” Jesus, então, nos dá como exemplo de obediência à vontade Deus, aquela que as escrituras apontavam como cheia de graças, pois, soube reconhecer isso quando proclamou no Magnificat, “minha alma glorifica ao Senhor, meu espírito exulta de alegria em Deus, meu Salvador, porque olhou para sua pobre serva. Por isto, desde agora me proclamarão bem-aventurada todas as gerações.” (Luc1, 46-48) Daí, então, podemos concluir que ser feliz, é exultar de alegria no Senhor e reconhecer-se completamente dependente e abandonado (a) à Sua vontade. Jesus proclamou também que sua Mãe era feliz, não por tê-Lo criado e amamentado, mas porque ouviu a palavra de Deus e a pôs em prática. Maria, portanto, é para nós o Modelo da mulher feliz e repleta de alegria. Deste modo, Maria é a primeira discípula do próprio Filho e “modelo da Igreja na ordem da fé, da caridade e da união perfeita com Cristo” (LG 63) – Você também é feliz como Maria? – Você proclama isso? – Qual a influência que a palavra de Deus tem tido na sua vida? – Você costuma louvar o Senhor pelas maravilhas que fez na sua vida?



Helena Colares Serpa – Comunidade Católica Missionária UM NOVO CAMINHO