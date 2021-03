Evangelho de hoje (João 8,1-11)

Naquele tempo, Jesus foi para o monte das Oliveiras. De madrugada, voltou de novo ao Templo. Todo o povo se reuniu em volta dele. Sentando-se, começou a ensiná-los. Entretanto, os mestres da Lei e os fariseus trouxeram uma mulher surpreendida em adultério. Colocando-a no meio deles, disseram a Jesus: 'Mestre, esta mulher foi surpreendida em flagrante adultério. Moisés na Lei mandou apedrejar tais mulheres. Que dizes tu?' Perguntavam isso para experimentar Jesus e para terem motivo de o acusar. Mas Jesus, inclinando-se, começou a escrever com o dedo no chão. Como persistissem em interrogá-lo, Jesus ergueu-se e disse: 'Quem dentre vós não tiver pecado, seja o primeiro a atirar-lhe uma pedra.' E tornando a inclinar-se, continuou a escrever no chão. E eles, ouvindo o que Jesus falou, foram saindo um a um, a começar pelos mais velhos; e Jesus ficou sozinho, com a mulher que estava lá, no meio do povo. Então Jesus se levantou e disse: 'Mulher, onde estão eles? Ninguém te condenou?' Ela respondeu: 'Ninguém, Senhor.' Então Jesus lhe disse: 'Eu também não te condeno. Podes ir, e de agora em diante não peques mais.'

Reflexão – “Para que se cumpra a lei da misericórdia”

A história da mulher surpreendida em adultério nos leva a refletir sobre a nossa própria história quando o mundo quer nos apedrejar por causa das coisas erradas que cometemos ou então, quando apontamos o dedo para alguém a quem consideramos o pior pecador e desejamos também que seja apedrejado, para que se cumpra a lei. Todos nós desejamos que a Lei seja cumprida! No entanto, ao perdoar aquela mulher adúltera, Jesus, o único Santo, O Justo, nos mostra o que precisamos fazer para que se cumpra a Lei de Deus que tem como fundamento a Sua Misericórdia. Nem precisou argumentar muito nem debater com os acusadores daquela mulher, mas, somente com o gesto de escrever na areia e de falar aos circunstantes, Jesus esclareceu: “quem dentre vós não tiver pecado seja o primeiro a atirar-lhe uma pedra”. Assim, Ele conseguiu com que o povo se afastasse a começar pelos mais vividos, mais experientes. Jesus não eximiu a mulher do pecado, mas não a condenou, usou de misericórdia. Esta é a prova de que só o Senhor conhece o nosso coração, os nossos motivos, as nossas razões. “Eu também não te condeno. Podes ir, e de agora em diante não peques mais!” Nós nunca podemos condenar alguém, porque pecou nem tampouco atirar pedra em alguém que erra. Todos nós, como aquela mulher, poderemos ter a vida completamente transformada por causa do amor e da misericórdia de Deus que se expressa por meio de alguém. Muitas vezes a nossa conversão depende do acolhimento e da compreensão de alguma pessoa que nos revela a face da misericórdia de Jesus. Se Jesus tivesse deixado que apedrejassem a mulher adúltera, ela, com certeza, não teria se convertido. Talvez, pudesse ter se emendado por algum tempo com medo de infringir a lei, no entanto a revolta e a dor permaneceriam dentro do seu coração. Todos nós que desejamos seguir a Jesus precisamos aprender a compreender as fraquezas do nosso próximo e, ao mesmo tempo, ajudá-lo a reencontrar o caminho novo que o Senhor abre por meio da Lei do Amor e da Misericórdia. - Você tem aprendido com Jesus a ser misericordioso (a)? – Você costuma também condenar e jogar pedras nas pessoas que erram? – Com quem você tem traído a confiança de Deus? – Qual o seu menor pecado? – Será que o pecado tem tamanho?

Helena Colares Serpa – Comunidade Católica Missionária UM NOVO CAMINHO