Evangelho de hoje (Jo 16, 12-15)

Naquele tempo, disse Jesus a seus discípulos: Tenho ainda muitas coisas a dizer-vos, mas não sois capazes de as compreender agora. Quando, porém, vier o Espírito da Verdade, ele vos conduzirá à plena verdade. Pois ele não falará por si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido; e até as coisas futuras vos anunciará. Ele me glorificará, porque receberá do que é meu e vo-lo anunciará. Tudo o que o Pai possui é meu. Por isso, disse que o que ele receberá e vos anunciará, é meu.

Reflexão - “O Espírito da Verdade”

A reflexão deste Evangelho nos dá motivação para que tenhamos esperança e confiança de que a nossa vida a cada dia que passa é uma oportunidade para que nos conscientizemos dos planos que Deus já traçou para nossa felicidade. Descobrimos também que não estamos aqui à mercê da sorte, pois o Espírito Santo de quem Jesus falou aos Apóstolos já veio e está à nossa disposição. Por isso, nós já podemos ter acesso às revelações dos planos de Deus, agora, e nos preparar também para as coisas futuras que o Senhor desde já, nos acena. Por meio da Sua Palavra e das moções Jesus nos envia mensagens, no entanto, elas só são compreensíveis quando estamos em sintonia com o espírito da verdade que é o Espírito Santo de Deus. Só o Espírito Santo que habita em nós é capaz de nos fazer compreender a Palavra, os movimentos, os fatos e acontecimentos e até as coisas que estão por vir. Deus vive no nosso coração e o Seu Espírito nos conduz. Enquanto não nos deixamos mergulhar no Espírito Santo, nós, como os discípulos de Jesus, não somos capazes de compreender as revelações do Senhor em relação à nossa vida, à nossa missão e, também para a nossa realização pessoal, familiar e comunitária. O Espírito Santo expressa a linguagem do Pai e do Filho. Eles têm em Si o entendimento perfeito do que concerne a cada um de nós. E como nós podemos perceber as Suas revelações? Jesus nos fala por meio da Sua Palavra, mas também nos orienta por intermédio das pessoas que são mensageiras dos recados de Deus para nós. Seremos Seus fiéis seguidores se acolhermos as Suas orientações de coração sem duvidar nem questionar. Agindo assim nós faremos o teste da obediência a Deus por meio dos homens e a consequência será uma vida em harmonia com Deus, conosco mesmos e com nossos irmãos e irmãs. Tente obedecer e você verá a diferença. - Você crê que o Pai tem um plano para si e que através do Espírito Santo Ele está elaborando o seu coração para tudo acontecer como Ele quer? - Você consegue assimilar o que Jesus lhe fala? – Você reconhece a vontade do Pai nos fatos e acontecimentos da sua vida?

Helena Colares Serpa – Comunidade Católica Missionária UM NOVO CAMINHO