Evangelho de hoje (Jo 15, 12-17)

Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos: Este é o meu mandamento: amai-vos uns aos outros, assim como eu vos amei. Ninguém tem amor maior do que aquele que dá sua vida pelos amigos. Vós sois meus amigos, se fizerdes o que eu vos mando. Já não vos chamo servos, pois o servo não sabe o que faz o seu senhor. Eu chamo-vos amigos, porque vos dei a conhecer tudo o que ouvi de meu Pai. Não fostes vós que me escolhestes, mas fui eu que vos escolhi e vos designei para irdes e para que produzais fruto e o vosso fruto permaneça. O que, então, pedirdes ao Pai em meu nome, ele vo-lo concederá. Isto é o que vos ordeno: amai-vos uns aos outros.

Reflexão – “Santos no amor”

Eis a grande mensagem deste Evangelho: se seguirmos o mandamento de Jesus, “Amai-vos uns aos outros, assim como eu vos amei”, seremos santos. Sentir o amor de Deus, é, portanto, a primeira condição para que possamos amar os nossos irmãos e, assim, perseguir a santidade. Tem maior amor aquele que dá a vida por seus amigos, isto é, que se coloca à disposição do outro para escutar, para compreender, para dar suporte, para exortar, com amor. Não adianta, porém, apenas dizer que somos amigos de Cristo com palavras e juras, pois, o amigo de Jesus é aquele que está muito perto Dele, na oração, na intimidade, mas principalmente quem O escuta e age conforme os Seus conselhos. A Palavra de Jesus nos orienta, não podemos mais rejeitá-la, por entender que nem todos são dignos do nosso amor. Amar a todos sem distinção. Assim fazendo, não seremos mais servos, mas amigos. – Você tem Jesus como seu amigo ou acha que Ele está distante de si? – Você é servo (a) ou amigo (a) de Jesus? – Você consegue amar a quem o (a) ofendeu?

Helena Colares Serpa – Comunidade Católica Missionária UM NOVO CAMINHO