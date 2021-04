Evangelho de hoje (Jo 13,16-20)

Depois de lavar os pés dos discípulos, Jesus lhes disse: Em verdade, em verdade vos digo: o servo não está acima do seu senhor e o mensageiro não é maior que aquele que o enviou. Se sabeis isto, e o puserdes em prática, sereis felizes. Eu não falo de vós todos. Eu conheço aqueles que escolhi, mas é preciso que se realize o que está na Escritura: 'Aquele que come o meu pão levantou contra mim o calcanhar.' Desde agora vos digo isto, antes de acontecer, a fim de que, quando acontecer, creais que eu sou. Em verdade, em verdade vos digo, quem recebe aquele que eu enviar, me recebe a mim; e quem me recebe, recebe aquele que me enviou.'

Reflexão – “Servir ao próximo é a receita para a nossa felicidade”

Por meio das ações que realizou durante o tempo em que viveu aqui na terra Jesus nos ensinou o caminho que nos leva à felicidade. As palavras que pronunciou depois de lavar os pés dos discípulos, devem permear as nossas ações a cada dia: “O servo não está acima do seu senhor... se sabeis isso e o puserdes em prática, sereis felizes”. O servir ao próximo por amor a Deus é a receita para a nossa felicidade. Com efeito, todo aquele (a) que compreende isto e põe em prática, será feliz! Quando experimentamos essa realidade na nossa vida, nós percebemos quão grande significado tem esta palavra de Jesus. A maior parte das pessoas no mundo ainda não encontrou o itinerário para ter harmonia consigo mesma, porque se confunde e deseja apenas ser servida. Há pessoas que se fecham em si mesmas e olham apenas para a sua vida e os seus interesses, por isso, nunca encontram um dia de tranquilidade e paz e vivem amedrontadas temendo as surpresas que ainda estão por vir. No entanto, se fizessem a experiência de “lavar os pés do irmão”, isto é, de se colocarem à disposição do outro se envolvendo com as suas dificuldades, com certeza, perceberiam que no mundo existem aqueles (as) que estão em situação muito pior que a delas e sentiriam felicidade pelos bens que já receberam. Fazendo esta experiência nós podemos constatar que o nosso eu interior se regozija e que nós saboreamos a paz do dever cumprido. Nem todos têm capacidade para entender isso, Jesus mesmo o disse, porém, por meio das nossas ações concretas de amor, podemos ser canais da graça do Pai que deseja atrair a todos para seguirem os passos do Seu Filho Jesus. – Você já entendeu o ato de lavar os pés do irmão?

– Como isto tem ocorrido na sua vida? – Como você se sente quando ajuda a alguém, por amor? – Você tem ensinado às pessoas qual é o caminho da felicidade, através das suas ações? – Você é servo (a) de alguém?

Helena Colares Serpa – Comunidade Católica Missionária UM NOVO CAMINHO