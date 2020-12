Evangelho de hoje (Evangelho – Lc 1, 26-38)

Naquele tempo, o anjo Gabriel foi enviado por Deus a uma cidade da Galiléia, chamada Nazaré, a uma virgem, prometida em casamento a um homem chamado José. Ele era descendente de Davi e o nome da virgem era Maria O anjo entrou onde ela estava e disse: 'Alegra-te, cheia de graça, o Senhor está contigo!' Maria ficou perturbada com estas palavras e começou a pensar qual seria o significado da saudação. O anjo, então, disse-lhe: 'Não tenhas medo, Maria, porque encontraste graça diante de Deus. Eis que conceberás e darás à luz um filho, a quem porás o nome de Jesus. Ele será grande, será chamado Filho do Altíssimo, e o Senhor Deus lhe dará o trono de seu pai Davi. Ele reinará para sempre sobre os descendentes de Jacó, e o seu reino não terá fim'. Maria perguntou ao anjo:

'Como acontecerá isso, se eu não conheço homem algum?'

O anjo respondeu: 'O Espírito virá sobre ti, e o poder do Altíssimo te cobrirá com sua sombra. Por isso, o menino que vai nascer será chamado Santo, Filho de Deus. Também Isabel, tua parenta, concebeu um filho na velhice. Este já é o sexto mês daquela que era considerada estéril, porque para Deus nada é impossível'. Maria, então, disse: 'Eis aqui a serva do Senhor; faça-se em mim segundo a tua palavra!' E o anjo retirou-se.



Reflexão – “O sim de Maria”

A primeira EVA representa a humanidade pecadora, desobediente, condenada à morte eterna. Representa a nossa rebeldia que sofre as consequências naturais da tristeza, da raiva, da angústia, da infelicidade. É o retrato da humanidade sempre fustigada pela serpente que representa o mal. Porém, conforme prometera, Deus escolheu Aquela de cuja descendência sairia o Salvador dos homens. Porque conhecia as Escrituras e confiava na promessa do Pai, Maria submeteu-se a ação do Espírito Santo e deu o seu Sim para que a humanidade fosse redimida. Por isso, quanto mais meditamos sobre esta passagem do Evangelho mais nós nos conscientizamos da grande participação de Maria no Projeto Salvífico do Pai. A ela o anjo anunciou a chegada daquele que reinaria eternamente segundo o plano de Deus, na vida da humanidade. Maria, a cheia de graça disse SIM a Deus e por isso é corredentora e colaboradora do Senhor na Salvação da humanidade. O sim de Maria para nós é um grito que ecoa no nosso coração de homens e mulheres que também somos chamados a colaborar com o projeto de salvação que Deus designou para a humanidade. Nós, como Maria, mesmo sem entender muito bem o que poderá nos acontecer acolhemos a vontade de Deus e contribuímos na realização do Seu Projeto. Por isso, as palavras que o anjo dirigiu a Maria naquele tempo são dirigidas hoje também a nós quando somos convocados a colaborar na edificação do reino de Deus: “Não tenhas medo,...porque encontraste graça diante de Deus”- Você também se sente chamado (a) a colaborar no projeto de Deus para o mundo? - Você já entendeu o plano de Salvação de Deus para si? – Você tem medo de assumir compromissos no reino de Deus?

Helena Colares Serpa – Comunidade Católica Missionária UM NOVO CAMINHO