Evangelho de hoje, domingo, 29/05 (Lc 24, 46-53)

Naquele tempo, disse Jesus a seus discípulos: "Assim está escrito: O Cristo sofrerá e ressuscitará dos mortos ao terceiro dia e no seu nome serão anunciados a conversão e o perdão dos pecados a todas as nações, começando por Jerusalém. Vós sereis testemunhas de tudo isso. Eu enviarei sobre vós aquele que meu Pai prometeu. Por isso, permanecei na cidade, até que sejais revestidos da força do alto'. Então Jesus levou-os para fora, até perto de Betânia. Ali ergueu as mãos e abençoou-os. Enquanto os abençoava, afastou-se deles e foi levado para o céu. Eles o adoraram. Em seguida voltaram para Jerusalém, com grande alegria. E estavam sempre no Templo, bendizendo a Deus.

Reflexão - Somos nós hoje as testemunhas de Jesus

Para refletir sobre a ascensão de Jesus ao céu nós precisamos nos situar naquele mesmo contexto que os apóstolos vivenciaram a fim de que nos apossemos da bênção de Jesus que nos legitima como Suas testemunhas aqui na terra. São Lucas nos relata os últimos momentos de Jesus com Seus apóstolos e as Suas recomendações para que permanecessem unidos à espera da força do alto que lhes daria poder de testemunhar tudo o que haviam visto e ouvido. Enquanto se afastava subindo para o céu Jesus os abençoou e eles O adoraram. Depois voltaram para Jerusalém com grande alegria e permaneciam no templo esperando a promessa de Deus. A “força do alto”, prometida por Jesus é o Espírito Santo que já foi enviado, o qual nós já possuímos, por isso, hoje, somos nós as testemunhas de Jesus. O Espírito Santo é o presente que Jesus deixou para nós. Sob o olhar de Jesus o Espírito se manifesta na nossa vida. É o Espírito Santo quem nos revela os pensamentos do Pai e nos motiva a fazer Sua vontade. Quando Jesus abençoou os discípulos Ele o fazia também a cada um de nós que seríamos Seus seguidores. Jesus ainda hoje se mostra vivo diante de nós e as suas revelações são muito claras aos nossos olhos e ouvidos. Assim sendo Ele também diz para nós: “não vos afasteis de Jerusalém, mas espera a realização da promessa do Pai”! Nós já recebemos do alto o Espírito Santo e somos convocados para anunciar ao mundo a salvação de Jesus com o mesmo poder e sentindo a mesma alegria que os apóstolos tiveram, no entanto, precisamos permanecer juntos, unidos, em comunidade, na Igreja, que é lá que o Espírito Santo mais se manifesta. O olhar de Jesus continua posto sobre nós e o Seu Espírito nos sustenta e nos dá forças, para cumprir com o que nos foi proposto. Assim fazendo, nós também nos conservaremos firmes na certeza de que Jesus está vivo no céu, à direita do Pai, mas continua na terra, perto de nós, dentro do nosso coração pelo Espírito Santo que nos foi dado. – Você já pensou nisto? – Você já experimentou contemplar a Ascensão de Jesus e receber a mesma bênção que Ele deu aos apóstolos? - Você se sente sozinho (a) no mundo? – Você confia na assistência de Jesus? – Você é testemunha de Jesus?

Helena Colares Serpa – Comunidade Católica Missionária UM NOVO CAMINHO