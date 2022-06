Evangelho de hoje, domingo, 26/06 (Lc 9,51-62)

Estava chegando o tempo de Jesus ser levado para o céu. Então ele tomou a firme decisão de partir para Jerusalém e enviou mensageiros à sua frente. Estes puseram-se a caminho e entraram num povoado de samaritanos, para preparar hospedagem para Jesus. 5Mas os samaritanos não o receberam, pois Jesus dava a impressão de que ia a Jerusalém. Vendo isso, os discípulos Tiago e João disseram: "Senhor, queres que mandemos descer fogo do céu para destruí-los?" Jesus, porém, voltou-se e repreendeu-os. E partiram para outro povoado. Enquanto estavam caminhando, alguém na estrada disse a Jesus: "Eu te seguirei para onde quer que fores". Jesus lhe respondeu: "As raposas têm tocas e os pássaros têm ninhos; mas o Filho do Homem não tem onde repousar a cabeça". Jesus disse a outro: "Segue-me". Este respondeu: "Deixa-me primeiro ir enterrar meu pai". Jesus respondeu: "Deixa que os mortos enterrem os seus mortos; mas tu, vai anunciar o Reino de Deus". Um outro ainda lhe disse: "Eu te seguirei, Senhor, mas deixa-me primeiro despedir-me dos meus familiares". 6Jesus, porém, respondeu-lhe: "Quem põe a mão no arado e olha para trás, não está apto para o Reino de Deus".



Reflexão - Quem olhar para trás

O verdadeiro meio para entrar no reino de Deus é viver o amor sem restrições, mesmo aos que são adversários, assim como também atender ao chamado para segui-Lo, mesmo que tenhamos de deixar de lado muitas ocupações e de nos desapegar das pessoas a quem amamos e com quem nos preocupamos. O reino de Deus, portanto, é feito de amor e de justiça, por isso, Jesus repreendeu aos discípulos que pretendiam pedir fogo do céu para destruir os samaritanos, seus inimigos, mostrando que a caridade deve prevalecer em todas as nossas ações. Quando bate a nossa porta e nos chama, Jesus quer ter o primeiro lugar na nossa vida, não importando a nossa situação, pois sabe que somente assim seremos livres para amar e servir. Ele nos mostra que o Seu seguimento requer de nós o desprendimento a todas as coisas e pessoas que humanamente falando, nos afastam da vivência da vontade de Deus. Portanto, quem desejar seguir a Cristo tem de estar consciente das advertências da Sua Palavra que nos conscientiza de que, para segui-Lo, teremos que abdicar de privilégios, de comodidade e enfrentar as dificuldades próprias da missão. Não é fácil, exige abnegação, renúncia e disponibilidade. Jesus não nos promete uma vida fácil, porém, quem O seguir, viverá desde já o reino do céu e entrará na vida eterna. Todos nós somos livres para segui-Lo ou não, porém precisamos estar muito atentos (as) às nossas justificativas quando nos escusamos do Seu chamado. Diante das nossas desculpas, Jesus poderá nos advertir com palavras duras: “deixa que os mortos enterrem os seus mortos, mas tu, vai anunciar o reino de Deus.” O Senhor nos chama para anunciar a vida nova para a nossa família e não que nos acomodemos esperando a hora de “enterrar pai e mãe”. Os mortos, isto é, aqueles que ainda não se sentem chamados, aqueles que ainda não são discípulos, ou então nem entendem nem querem seguir a Jesus, estes sim, podem enterrar os nossos mortos. Despedir-se dos familiares significa também perder tempo, correr riscos de desistir, tirar o foco do que Jesus nos propõe e, assim, deixar a graça de Deus passar. Precisamos nos apossar da graça do momento, não deixando passar a oportunidade para depois. Amanhã, será outro dia e poderá não haver outro chamado. Segue-me, diz o Senhor! Vamos com Ele sem olhar para trás, sem saudades do que passou, sem lamentações nem murmurações. O reino de Deus é presente, agora, nesse momento e felizes seremos todos nós se compreendermos as palavras desse Evangelho. “Quem põe a mão no arado e olha para trás não está apto para o reino de Deus!” - Você está apto para o reino de Deus? – Quais são as desculpas que você tem dado para não seguir a Jesus? - Você tem consciência de que para seguir Jesus não deve ter vontade própria nem opiniões formadas? – Você prefere seguir a Jesus ou enterrar os “seus mortos”? – Que tal anunciar a eles que o reino de Deus está próximo? Fazendo isso, você seguirá a Jesus.

Helena Colares Serpa – Comunidade Católica Missionária UM NOVO CAMINHO