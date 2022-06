Evangelho de hoje, domingo, 19/06 (Lc 9,18-24)

Certo dia: Jesus estava rezando num lugar retirado, e os discípulos estavam com ele. Então Jesus perguntou-lhes: 'Quem diz o povo que eu sou?' Eles responderam: 'Uns dizem que és João Batista; outros, que és Elias; mas outros acham que és algum dos antigos profetas que ressuscitou.' Mas Jesus perguntou: 'E vós, quem dizeis que eu sou?' Pedro respondeu: 'O Cristo de Deus.' Mas Jesus proibiu-lhes severamente que contassem isso a alguém. E acrescentou: 'O Filho do Homem deve sofrer muito, ser rejeitado pelos anciãos, pelos sumos sacerdotes e doutores da Lei, deve ser morto e ressuscitar no terceiro dia.' Depois Jesus disse a todos: 'Se alguém me quer seguir, renuncie a si mesmo, tome sua cruz cada dia, e siga-me. Pois quem quiser salvar a sua vida, vai perdê-la; e quem perder a sua vida por causa de mim, esse a salvará.

Reflexão– Depois do sofrimento, e mesmo após a morte, nós também seremos ressuscitados com Jesus



Na medida em que caminhava com os discípulos Jesus ia aos poucos se revelando a fim de que estes percebessem a Sua identidade de Filho de Deus e a Sua missão de Salvador da humanidade. Aproveitava os momentos a sós para os conduzir a lugares retirados rezando ao Pai diante deles. Acompanhando todos os passos de Jesus os discípulos iam intensificando com Ele uma intimidade e amizade. Jesus, então, os interrogava sobre a Sua pessoa a fim de sondar até que ponto eles já haviam apreendido tudo o que Ele lhes ensinara. Ao se dirigir aos Seus discípulos perguntando o que “os outros” diziam Dele, Jesus usou apenas de um pretexto para tocar no assunto. O Seu desejo era que os Seus seguidores tivessem consciência de quem Ele era e aprendessem a expor a sua opinião de uma forma consciente e concreta. Nós também, na medida em que caminhamos mais perto de Jesus e vamos com Ele a um lugar recolhido para escutá-Lo e dialogar com Ele vamos apreendendo mais sobre a Sua pessoa e Sua missão e consequentemente ficamos mais cheios de fé e de esperança nos planos do Pai. Quando estamos a sós com Jesus podemos, com confiança, abrir nosso coração para compreender coisas que de outra forma nunca alcançaríamos. Jesus não está interessado na opinião do outro, mas quer saber de cada um, pessoalmente, o grau de confiança que temos Nele. Ele deseja que busquemos um conhecimento mais aprofundado da Sua pessoa, para que, como Pedro, nós tenhamos a convicção do Espírito para também poder afirmar: “Tu és o Cristo de Deus!” Em outras palavras, Jesus quer que O conheçamos e, ao mesmo tempo, no autoavaliemos, pois, saber quem é Jesus e conhecê-Lo intimamente, nos garante a possibilidade para que também nos conheçamos e, aos pouquinhos, percebamos o plano de Deus para nós e do que é preciso para que a vontade do Pai se realize na nossa vida. Assim sendo, teremos a esperança e a confiança plena de que, depois do sofrimento e, mesmo da morte, nós também, como Ele, seremos ressuscitados. - Você tem buscado ficar sozinho (a) com Jesus? - Quem é Jesus para você? - Quem é você para você mesmo (a)?- Você tem dúvidas em relação à sua intimidade com Jesus? - Você, também, como Pedro, pode afirmar que Jesus é o Cristo de Deus, isto é, que Jesus é o seu Salvador? Pense um pouquinho sobre isso.

Helena Colares Serpa – Comunidade Católica Missionária UM NOVO CAMINHO