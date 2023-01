Evangelho de hoje, 6ª feira, 27/01/23 (Mc 4, 26-34)

Naquele tempo: Jesus disse à multidão: 'O Reino de Deus é como quando alguém espalha a semente na terra. Ele vai dormir e acorda, noite e dia, e a semente vai germinando e crescendo, mas ele não sabe como isso acontece. A terra, por si mesma, produz o fruto: primeiro aparecem as folhas, depois vem a espiga e, por fim, os grãos que enchem a espiga. Quando as espigas estão maduras, o homem mete logo a foice, porque o tempo da colheita chegou'. E Jesus continuou: 'Com que mais poderemos comparar o Reino de Deus? Que parábola usaremos para representá-lo? O Reino de Deus é como um grão de mostarda que, ao ser semeado na terra, é a menor de todas as sementes da terra. Quando é semeado, cresce e se torna maior do que todas as hortaliças, e estende ramos tão grandes, que os pássaros do céu podem abrigar-se à sua sombra'. Jesus anunciava a Palavra usando muitas parábolas como estas, conforme eles podiam compreender. E só lhes falava por meio de parábolas, mas, quando estava sozinho com os discípulos, explicava tudo.

Reflexão - Deus é quem realiza em nós o grande milagre do amor!

Jesus nos conscientiza de que a ação do reino de Deus dentro de nós é como a semente que germina e que dá frutos. O reino dos céus é plantado no interior do nosso coração como uma semente que é semeada na terra. Vai crescendo de mansinho sem que percebamos e, assim como a planta em que aparecem primeiramente, as folhas depois, as espigas e por fim, os grãos que enchem as espigas, o reino vai aumentando aos poucos e mudando a nossa mentalidade, os nossos pensamentos, sentimentos e a nossa maneira de agir. O reino de Deus é semeado em nós pela ação da Palavra que é acolhida e apreendida de coração. Quando a terra do nosso coração acolhe a semente da Palavra e do Amor de Deus e nós a deixamos germinar, temos como consequência, uma vida frutífera, plena de abundante utilidade. Mesmo que tenhamos pouca fé, e às vezes nem entendamos muito, Deus vai realizando em nós o grande milagre do amor. E ninguém que haja sido tocado pelo Amor de Deus, poderá ficar estagnado, infeliz e descrente. A Palavra de Deus nos faz ser como árvore que dá abrigo a muitas pessoas e luz que brilha nas trevas do mundo. De tal modo, haveremos de sair semeando a semente do amor por onde passarmos exalando o seu perfume onde estivermos. - Você tem notado o crescimento do reino de Deus em si? - Quais as mudanças que aconteceram em você? - Você se sente mais feliz, hoje do que antes? - Você já está sendo árvore que dá sombra? – Você exala um perfume de aroma agradável por onde passa?

Helena Colares Serpa – Comunidade Católica Missionária Mariana UM NOVO CAMINHO