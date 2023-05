Evangelho de hoje, 6ª feira, 12/05/23 (Jo 15, 12-17)

Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos: "Este é o meu mandamento: amai-vos uns aos outros, assim como eu vos amei. Ninguém tem amor maior do que aquele que dá sua vida pelos amigos. Vós sois meus amigos, se fizerdes o que eu vos mando. Já não vos chamo servos, pois o servo não sabe o que faz o seu senhor. Eu chamo-vos amigos, porque vos dei a conhecer tudo o que ouvi de meu Pai. Não fostes vós que me escolhestes, mas fui eu que vos escolhi e vos designei para irdes e para que produzais fruto e o vosso fruto permaneça. O que, então, pedirdes ao Pai em meu nome, ele vo-lo concederá. Isto é o que vos ordeno: amai-vos uns aos outros."

Reflexão – O modelo do Amor eterno é Jesus!

Neste Evangelho Jesus nos revela o Seu mandamento e, ao mesmo tempo, nos dá a receita para que o cumpramos: dar a vida pelos amigos. “Ninguém tem amor maior do que aquele que dá sua vida pelos amigos!” A partir desta afirmação nós podemos refletir o que poderá significar a afirmação, dar a vida! Dar a vida é vivenciar o amor de Deus em todo tempo, em qualquer circunstância, apesar dos pesares, na saúde, na doença, na alegria, na tristeza. Dar a vida é também, dar atenção, carinho, consolo, conselho, assistência, proteção. Dar e não pedir de volta, não querer troco nem recompensa pelo que fizermos. O amor de Deus é um amor eterno e o modelo do amor eterno é Jesus! Seguindo as Suas pegadas nós precisamos, pelo menos, ter desejo de agir como Ele agia. Jesus nos diz que são Seus amigos aqueles que cumprem com o Seu mandamento. Portanto, para termos certeza de que somos amigos (as) de Jesus, precisamos nos situar e enxergar se realmente estamos seguindo as Suas ordens. O mandamento de JESUS é o Amor e, se estivermos vivendo o amor, também não somos mais servos nem servas de Jesus, mas amigos e amigas. Literalmente, Jesus entregou a Sua vida por nós quando derramou o Seu sangue na Cruz! Quando clamamos pelo Sangue de Jesus, nós somos também ressuscitados na nossa vida velha e assumimos a nova vida no Espírito. Ficamos, portanto, íntimos (as) Dele e compreendemos as coisas que o Pai nos quer revelar. O amigo de Jesus, é aquele que está muito perto Dele, na oração, na intimidade, mas principalmente, aquele que age conforme os Seus conselhos para produzir frutos que permaneçam. Façamos um exame de consciência para perceber que tipo de amor estamos vivenciando, talvez assim, possamos também descobrir por que não estamos recebendo o que pedimos ao Pai em Nome de Jesus. - Você tem intimidade com Jesus? – Como é o amor que você tem vivido? – Você tem Jesus como seu amigo ou acha que Ele está distante de você? – Você é servo (a) ou amigo (a) de Jesus?

Helena Colares Serpa – Comunidade Católica Missionária Mariana UM NOVO CAMINHO