Evangelho de hoje, 5ª feira (Mt 16, 13-23)

Naquele tempo: Jesus foi à região de Cesaréia de Filipe e ali perguntou aos seus discípulos: 'Quem dizem os homens ser o Filho do Homem?' Eles responderam: 'Alguns dizem que é João Batista; outros que é Elias; Outros ainda, que é Jeremias ou algum dos profetas.' Então Jesus lhes perguntou: 'E vós, quem dizeis que eu sou?' Simão Pedro respondeu: 'Tu és o Messias, o Filho do Deus vivo.' Respondendo, Jesus lhe disse: 'Feliz és tu, Simão, filho de Jonas, porque não foi um ser humano que te revelou isso, mas o meu Pai que está no céu. Por isso eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra construirei a minha Igreja, e o poder do inferno nunca poderá vencê-la. Eu te darei as chaves do Reino dos Céus: tudo o que tu ligares na terra será ligado nos céus; tudo o que tu desligares na terra será desligado nos céus.' Jesus, então, ordenou aos discípulos que não dissessem a ninguém que ele era o Messias. Jesus começou a mostrar aos seus discípulos que devia ir à Jerusalém e sofrer muito da parte dos anciãos, dos sumos sacerdotes e dos mestres da Lei, e que devia ser morto e ressuscitar no terceiro dia. Então Pedro tomou Jesus à parte e começou a repreendê-lo, dizendo: 'Deus não permita tal coisa, Senhor! Que isto nunca te aconteça!' Jesus, porém, voltou-se para Pedro, e disse: 'Vai para longe, Satanás! Tu és para mim uma pedra de tropeço, porque não pensas as coisas de Deus, mas sim as coisas dos homens!'

Reflexão - O nosso homem velho está sempre querendo destronar o homem novo

Jesus preparava os Seus discípulos e os orientava, a fim de que pudessem estar preparados para os fatos que teriam de acontecer, quando da sua Morte e Ressurreição. Assim, pois, lhes perguntava: “Quem dizem os homens ser o Filho do homem?” Diante das diversas conjecturas que as pessoas faziam sobre si, Jesus, então, indagou novamente a eles: “E vós, quem dizeis que eu sou?” Com essa inquirição, Jesus instigava os Seus seguidores a perceberem a Sua verdadeira identidade e missão. Simão Pedro, por duas vezes, foi quem se manifestou mediante as perguntas de Jesus. Na primeira ocasião, inspirado pelo Espírito Santo, proclamou a verdadeira identidade de Jesus e foi considerado feliz, por ter escutado do próprio Deus Pai, esta revelação. Jesus deu a ele, então, a Missão de dirigir a Sua Igreja entregando-lhe as chaves do reino dos céus, com o poder de ligar e desligar também no céu, tudo o que fosse por ele ligado e desligado na terra. Na segunda ocasião, raciocinando conforme a sua humanidade, Pedro demonstrou a sua fraqueza quando não quis admitir o sofrimento pelo qual Jesus teria de passar e foi repreendido. O mesmo Pedro a quem Jesus entregara as chaves do reino dos céus e a quem constituíra como fundamento da Sua Igreja foi, então, mandado para longe, como satanás e pedra de tropeço. Diante desse quadro, percebemos também a nossa fragilidade humana e como estamos sujeitos (as) a escorregar, pelas nossas próprias palavras e ideias. Às vezes, inspirados pelo Espírito, nós pensamos e falamos as coisas de Deus. Em outras ocasiões, nós somos pedra de tropeço e damos contratestemunho de Deus diante dos homens. Dentro de cada um de nós há o divino e há o humano. O nosso homem velho está sempre querendo destronar o homem novo renascido do Espírito Santo. Porém, Jesus também conhece a matéria da qual somos feitos e, mesmo diante das nossas fraquezas e imperfeições Ele continua a nos confiar a missão de construir o Seu reino aqui na terra. As nossas atitudes às vezes são motivadas pelo Espírito Santo, em outras, pela nossa própria natureza corrompida pelo pecado, por isso, perdemos a sintonia com Deus e o Seu Espírito. – Isto também acontece com você? - Procure recordar algum acontecimento em que você foi ambíguo (a) e pergunte ao Espírito Santo como poderá agir, agora, que tem consciência disto? - Quem é Jesus para você? - Você já percebeu que tudo quanto você fizer na terra terá repercussão no céu?

Helena Colares Serpa – Comunidade Católica Missionária UM NOVO CAMINHO