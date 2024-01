Evangelho de hoje, 5ª feira, dia 04/01/2024 (Jo 1, 35-42)

Página patrocinada por:

Naquele tempo: João estava de novo com dois de seus discípulos e, vendo Jesus passar, disse: 'Eis o Cordeiro de Deus!' Ouvindo essas palavras, os dois discípulos seguiram Jesus. Voltando-se para eles e vendo que o estavam seguindo, Jesus perguntou: 'O que estais procurando?' Eles disseram: 'Rabi (que quer dizer: Mestre), onde moras?' Jesus respondeu: 'Vinde ver'. Foram, pois, ver onde ele morava e, nesse dia, permaneceram com ele. Era por volta das quatro da tarde. André, irmão de Simão Pedro, era um dos dois que ouviram as palavras de João e seguiram Jesus. Ele foi encontrar primeiro seu irmão Simão e lhe disse: 'Encontramos o Messias (que quer dizer: Cristo)'. Então André conduziu Simão a Jesus. Jesus olhou bem para ele e disse: 'Tu és Simão, filho de João; tu serás chamado Cefas' (que quer dizer: Pedra).

Reflexão - Só o Espírito Santo conhece qual o propósito do Pai ao nos criar!

Neste Evangelho nós tomamos conhecimento de como começou o apostolado de Jesus. João Batista teve um papel determinante e cumpriu a sua missão de profeta apontando aos seus próprios discípulos, o verdadeiro Caminho para Deus, Jesus Cristo! Ele não procurou reter os seus discípulos, muito pelo contrário, mostrou-lhes que Jesus era o único que podia salvá-los. Os discípulos de João Batista não duvidaram, mas escutaram a mensagem e reconheceram a verdade. Saíram em busca de Jesus. Não ficaram presos a João Batista. Jesus os acolheu, mas, antes perguntou-lhes o que procuravam. Não os prendeu, não os forçou apenas fez com que eles tomassem consciência do que desejavam os seus corações. “Que estais procurando? Somente depois foi que Jesus os chamou: “vinde ver.” Nós também precisamos ter consciência do que buscamos, a quem buscamos e do que desejamos. Eles foram por livre e espontânea vontade. Diante disso, nós também não podemos forçar ninguém a nos seguir e simplesmente fazer o que nós queremos. Assim como Jesus mudou o nome de Pedro para Cefas, também poderá mudar o nosso nome, nos redimensionar, nos reestruturar, transformar o nosso corpo, a nossa mentalidade e o nosso espírito a fim de que estejamos ajustados ao Plano de Deus na edificação do Reino dos céus. Jesus sabe quem nós somos, sabe para o que viemos ao mundo e é o Espírito Santo quem nos revela tudo isso. Só Ele conhece qual o propósito do Pai ao nos criar e tem poder para, em qualquer momento da nossa vida, fazer as mudanças e transformações de que precisamos. -Você já encontrou o verdadeiro Caminho ou ainda é muito preso a pessoas e coisas? – Você tem consciência do que busca na sua vida?

Helena Colares Serpa – Comunidade Católica Missionária Mariana UM NOVO CAMINHO