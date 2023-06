Evangelho de hoje, 5ª feira, 08/06/23 (Jo 6, 51-58)

Naquele tempo: disse Jesus às multidões dos judeus: 'Eu sou o pão vivo descido do céu. Quem comer deste pão viverá eternamente. E o pão que eu darei é a minha carne dada para a vida do mundo'. Os judeus discutiam entre si, dizendo: 'Como é que ele pode dar a sua carne a comer?' Então Jesus disse: 'Em verdade, em verdade vos digo, se não comerdes a carne do Filho do Homem e não beberdes o seu sangue, não tereis a vida em vós. Quem come a minha carne e bebe o meu sangue tem a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. Porque a minha carne é verdadeira comida e o meu sangue, verdadeira bebida. Quem come a minha carne e bebe o meu sangue permanece em mim e eu nele. Como o Pai, que vive, me enviou, e eu vivo por causa do Pai, assim o que me come viverá por causa de mim. Este é o pão que desceu do céu. Não é como aquele que os vossos pais comeram. Eles morreram. Aquele que come este pão viverá para sempre.'

Reflexão - A Carne e o Sangue de Jesus são nutrientes que dão vida à nossa alma!

Neste Evangelho Jesus mesmo proclama ser Ele o verdadeiro alimento descido do céu que nos fortalece na busca da eternidade e nos faz caminhar com segurança. A eternidade começa já, aqui e agora e consiste na vivência do poder amoroso de Deus operando em nós por meio de Jesus Cristo, pão vivo que vem do céu pela força do Espírito Santo. “Eu sou o pão vivo descido do céu. Quem comer deste pão viverá eternamente!” Jesus é o pão da vida, que nós tocamos, vemos e vivenciamos pela Palavra e pela Eucaristia que nos foram deixados como sustento. A Carne e o Sangue de Jesus são nutrientes que dão vida à nossa alma! Pela Eucaristia nós passamos a pertencer a Nosso Senhor e Ele passa a habitar em nós. Quem comunga o Corpo e o Sangue de Cristo vai se tornando semelhante a Ele e manifesta no mundo o Seu poder e a Sua glória pela vivência do Amor. Porém, para que possamos ter esta santa intimidade com Ele, precisamos nos alimentar literalmente do Corpo e do Sangue de Jesus. Apesar da nossa humanidade decaída que muitas vezes questiona o que ainda não compreendemos é preciso que nos apossemos e encarnemos a Palavra de Jesus quando diz: "A minha carne é verdadeiramente uma comida e o meu sangue verdadeiramente uma bebida”. Os efeitos da Comunhão com o Corpo e o Sangue de Cristo nós os percebemos claramente na nossa vida, deste modo, nunca poderemos duvidar da verdade de Deus para nós. - Você também se admira de Jesus ter dito estas palavras? – Quando adora a Jesus Sacramentado, você tem consciência de que ali estão o Corpo e o Sangue de Jesus? – Qual é o efeito que este pensamento provoca em você? - Medite sobre esta afirmação de Jesus, “Eu sou o pão da vida” e pense na sua vida, o que tem experimentado e o que tem sentido em relação a Jesus.

Helena Colares Serpa – Comunidade Católica Missionária Mariana UM NOVO CAMINHO