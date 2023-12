Evangelho de hoje, 3ª feira, dia 26/23/2023 (Mt 10, 17)

Página patrocinada por:

Naquele tempo, disse Jesus aos seus apóstolos "Cuidado com os homens, porque eles vos entregarão aos tribunais e vos açoitarão nas suas sinagogas. Vós sereis levados diante de governadores e reis, por minha causa, para dar testemunho diante deles e das nações. Quando vos entregarem, não fiqueis preocupados como falar ou o que dizer. Então naquele momento vos será indicado o que deveis dizer. Com efeito, não sereis vós que havereis de falar, mas sim o Espírito do vosso Pai é que falará através de vós. O irmão entregará à morte o próprio irmão; o pai entregará o filho; os filhos se levantarão contra seus pais, e os matarão. Vós sereis odiados por todos, por causa do meu nome. Mas quem perseverar até o fim, esse será salvo".

Reflexão – Perseverar e deixar-se conduzir pelo Espírito Santo!

De antemão, Jesus já advertia aos Seus discípulos e abria-lhes os olhos em relação às coisas que poderiam acontecer e lhes mostrava a chave principal para que o reino de Deus se manifestasse com força: ficar aberto ao poder do Espírito Santo! O Espírito Santo é o agente por meio do qual Deus se manifesta para realizar a Sua vontade em nós e por nosso intermédio. Jesus, então, nos ensina a encarar os desafios da nossa missão com confiança na Sua ação instruindo a como fazer quando formos arrastados diante dos homens e dos tribunais em defesa do reino de Deus. Este é para nós hoje um ensinamento precioso: não precisamos fazer cálculos, nem planos. Não precisamos nos atemorizar nem nos tornar subservientes às acusações e às apelações dos nossos carrascos. Apenas, precisamos nos deixar conduzir pelo Espírito de Deus e perseverar com firmeza e determinação. A perseverança é o único esforço que precisamos fazer e é a parte que nos compete. Não desistir, não perder a esperança nem a fé e deixar que o Espírito Santo no momento exato faça Deus reinar em nós e tudo será realizado conforme o seu querer. – Você tem perseverado na oração, na Palavra, nos Sacramentos e na vivência do Amor? – Você pede a ajuda do Espírito Santo quando vai falar e agir? – Com o Espírito Santo você fará prodígios e milagres acontecerem.

Helena Colares Serpa – Comunidade Católica Missionária Mariana UM NOVO CAMINHO