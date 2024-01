Evangelho de hoje, 3ª feira, dia 02/01/2024 (Jo 1, 19-28)

Página patrocinada por:

Este foi o testemunho de João, quando os judeus enviaram de Jerusalém sacerdotes e levitas para perguntar: 'Quem és tu?' João confessou e não negou. Confessou: 'Eu não sou o Messias'. Eles perguntaram: 'Quem és, então? És tu Elias?' João respondeu: 'Não sou'. Eles perguntaram: 'És o Profeta?' Ele respondeu: 'Não'. Perguntaram então: 'Quem és, afinal? Temos que levar uma resposta para aqueles que nos enviaram. O que dizes de ti mesmo?' João declarou: 'Eu sou a voz que grita no deserto: 'Aplainai o caminho do Senhor`' - conforme disse o profeta Isaías. Ora, os que tinham sido enviados pertenciam aos fariseus e perguntaram: 'Por que então andas batizando, se não és o Messias, nem Elias, nem o Profeta?' João respondeu: 'Eu batizo com água; mas no meio de vós está aquele que vós não conheceis, e que vem depois de mim. Eu não mereço desamarrar a correia de suas sandálias.' Isso aconteceu em Betânia além do Jordão, onde João estava batizando.

Reflexão – Voz que clama no deserto!

João Batista tentava esclarecer aos sacerdotes e levitas que lhe procuravam a verdade sobre si mesmo e acerca de Jesus a quem Ele anunciava afirmando não ser digno de lhe desatar a correia. Ele entendia perfeitamente qual era a sua missão e tinha consciência de que era apenas uma voz que gritava no deserto preparando os caminhos para Jesus. Nós também, como João Batista, temos a necessidade de nos identificar e conhecer quem somos e quem não somos. Precisamos aprender a descobrir a verdade a nosso respeito! O saber que existe alguém maior do que nós, nos dá a consciência firme do propósito de Deus para nossa vida e da nossa missão! Que possamos também procurar conhecer a nossa missão e o lugar que nos foi destinado para encontrar o caminho certo e nos ajustar ao Plano de Deus. O grande desejo de Deus para nós é que saibamos comunicar o Seu Amor ao mundo por meio dos nos nossos relacionamentos para que aconteça em nós a vida nova que Jesus veio nos presentear. Faça a si mesmo essas perguntas: - Quem sou eu? – O que eu busco? – O que Deus quer de mim neste novo ano? – Estou disposto a lutar, amar, sofrer, alegrar-me, de uma maneira nova? – Sei reconhecer nas outras pessoas os seus dons, virtudes, talentos? – Reconheço que não posso tudo?

Helena Colares Serpa – Comunidade Católica Missionária Mariana UM NOVO CAMINHO