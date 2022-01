Evangelho de hoje 26/01 (Lc 10,1-9)

Naquele tempo, o Senhor escolheu outros setenta e dois discípulos e os enviou dois a dois, na sua frente, a toda cidade e lugar aonde ele próprio devia ir. E dizia-lhes: "A messe é grande, mas os trabalhadores são poucos. Por isso, pedi ao dono da messe que mande trabalhadores para a colheita. Eis que vos envio como cordeiros para o meio de lobos. Não leveis bolsa, nem sacola, nem sandálias, e não cumprimenteis ninguém pelo caminho! Em qualquer casa em que entrardes, dizei primeiro: `A paz esteja nesta casa!' Se ali morar um amigo da paz, a vossa paz repousará sobre ele; se não, ela voltará para vós. Permanecei naquela mesma casa, comei e bebei do que tiverem, porque o trabalhador merece o seu salário. Não passeis de casa em casa. Quando entrardes numa cidade e fordes bem recebidos, comei do que vos servirem, curai os doentes que nela houver e dizei ao povo: `O Reino de Deus está próximo de vós'".



Reflexão - “A paz de Deus excede a todo o conhecimento humano”

A nossa missão é muito importante: somos trabalhadores da messe do Senhor, missionários do Seu amor, a partir da nossa casa, dentro da nossa família. A nossa casa é o primeiro lugar onde o Senhor nos manda anunciar o reino e nós desperdiçamos tempo e oportunidade quando, dentro dela, cultivamos e promovemos a guerra, quando não oferecemos o perdão, quando remoemos mágoas e ressentimentos. Jesus é a paz e por meio de nós Ele deseja penetrar em todos os corações e participar da vida da nossa família e de todas as famílias da terra. A paz de Deus é para nós o sinal de que o reino dos céus está próximo, isto é, de que ele já acontece dentro do nosso coração. Por isso, a paz de Deus excede a todo o conhecimento humano, a tudo o que o mundo nos oferece e a todo o bem ou riqueza material que possamos possuir aqui na terra. Assim como enviou os seus discípulos Ele também nos envia a ir de “casa em casa” deixando de lado tudo o que pesa e complica a nossa vida. “Não leveis bolsa, nem sacola, nem sandálias e não cumprimenteis ninguém pelo caminho”, é o conselho que Ele nos dá. Bolsa, sacola, sandálias, significam as coisas que trazemos na bagagem da nossa vida e nas quais nós nos apoiamos. São “falsas seguranças” que, durante a nossa vida, nos acostumamos a lançar mão, mas que desvirtuam as características do reino de Deus que Jesus veio instaurar. Não cumprimentar ninguém pelo caminho é também não perder tempo, não se envolver com outras ocupações que possam nos desviar a atenção e nos tirar do caminho, ou então, experimentar sentimentos que prejudicam o nosso relacionamento com Deus e com os irmãos: ódio, ressentimento, discriminação, julgamentos, ideias preconcebidas etc. É por meio do nosso testemunho de vida com o irmão, que anunciamos a proximidade do reino, por isso, Jesus nos mandar ir dois a dois. Os nossos relacionamentos, a nossa convivência fraterna, a unidade com que vivenciamos as nossas diferenças, darão testemunho ao mundo de que já vivemos o reino, aqui, desde já. Por fim precisamos também atender a Jesus quando Ele nos manda interceder: “pedi ao dono da messe que mande trabalhadores para a colheita.” Nunca podemos esquecer de que “a messe é grande, mas os trabalhadores são poucos”, por isso, o Senhor conta conosco e a nossa intercessão é valiosa. – Você é um trabalhador da messe do reino de Deus? – Você já sente no seu coração a paz dos que vivem o reino de Deus? – Como você tem vivido este reino? - Você tem procurado levar esta paz para a sua casa? - Para você é difícil falar de Jesus para alguém? - Você tem medo de evangelizar as pessoas?

Helena Colares Serpa – Comunidade Católica Missionária UM NOVO CAMINHO