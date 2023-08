Evangelho de hoje, 2ª feira, dia 21/08/23 (Mt 19, 16-22)

Este conteúdo é apoiado por:

Alguém aproximou-se de Jesus e disse: 'Mestre, o que devo fazer de bom para possuir a vida eterna?' Jesus respondeu: 'Por que tu me perguntas sobre o que é bom? Um só é o Bom. Se tu queres entrar na vida, observa os mandamentos.' O homem perguntou: 'Quais mandamentos?' Jesus respondeu: 'Não matarás, não cometerás adultério, não roubarás, não levantarás falso testemunho, honra teu pai e tua mãe, e ama teu próximo como a ti mesmo.' O jovem disse a Jesus: 'Tenho observado todas essas coisas. O que ainda me falta?' Jesus respondeu: 'Se tu queres ser perfeito, vai, vende tudo o que tens, dá o dinheiro aos pobres e terás um tesouro no céu. Depois, vem e segue-me.' Quando ouviu isso, o jovem foi embora cheio de tristeza, porque era muito rico.

Reflexão – Desejo de eternidade!

Dentro de cada um de nós há um profundo desejo de eternidade e de crescimento que só pode ser saciado quando nos despojamos de tudo o que nos amarra, nos prende e nos escraviza. Por isso, Jesus neste Evangelho nos apresenta três degraus crescentes para que possamos perseguir esse desejo e atingir a perfeição. Cumprir com os mandamentos, eles nos foram dados para que tivéssemos aqui uma vida feliz. Despojarmo-nos dos bens para dá-los aos pobres desapegando-nos de tudo o que nos prende aqui na terra, em favor de alguém. E, finalmente, segui-Lo, aderindo ao Seu projeto de salvação. Assim, é que caminhamos para a santidade. É um itinerário natural! Todas as nossas ações devem ter um motivo e uma razão de ser, em Jesus. Crer Nele e seguir a Sua Lei são o passaporte que nos levará a uma vida plena na casa do Pai. Quando buscamos a santidade nós nunca estamos satisfeitos com o que somos. Assim sendo, não nos basta cumprir apenas as regras, pois, a nossa alma anseia por muito mais. Para entrar no Reino é preciso muito mais que observar leis ou regras. Fomos criados conforme a imagem e semelhança de Deus que é perfeito e perseguimos o estado da perfeição. Jesus é afirmativo e nos avisa: não chegaremos ao céu pelo que fizermos de bom, porque só Deus é Bom. Só Deus é bom, porém o homem persegue essa semelhança que está impressa no seu coração. A vida eterna começa aqui e atingir a perfeição do céu significa estar em perene comunhão completa com Deus Pai, Filho e Espírito Santo. - O que falta você fazer para alcançar a vida eterna? Pense, reflita. Pergunte ao Senhor o que você terá que fazer ainda? – Você é uma pessoa apegada ao que possui? – Você também fica triste com esta palavra de Jesus? – O que mais lhe prende aqui na terra? – Para você o que significa a vida eterna?

Helena Colares Serpa – Comunidade Católica Missionária Mariana UM NOVO CAMINHO