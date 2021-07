Energia eólica bate novo recorde de geração no Nordeste

Informa o Operador Nacional do Sistema (ONS): nesta segunda-feira, a geração de energia eólica bateu mais um recorde no Nordeste.

De acordo com ao ONS, houve, nos últimos dias três recordes.

O último, registrado hoje, às 9h28, alcançou um pico de 11.715 MW, potência suficiente para abastecer 106,8% de toda a região nordestina no momento do recorde!

Os números vêm de uma sequência inédita desde a última quinta-feira, 8, quando os ventos alcançaram o pico e levaram à geração de 11.548 MW, o suficiente para abastecer 99,2% de toda a região.

E não parou aí. Um dia depois, na sexta-feira, 9, a zero hora, a geração instantânea bateu 11.464 MW, valor correspondente ao fornecimento de 100,8% do consumo de energia da região Nordeste.

Quanto ao recorde de geração média, o último registro foi feito no dia 2 de julho, quando foram gerados 9.707 MW médios, potência suficiente para atender a 91,9% da demanda da região no dia.

De acordo com dados do ONS, a energia eólica hoje representa 10,7% da matriz elétrica brasileira e a expectativa é que chegue ao fim de 2025 alcançando 13,2%.

O Operador Nacional do Sistema Elétrico (ONS) é responsável pela coordenação e controle da operação das instalações de geração e transmissão de energia elétrica no Sistema Interligado Nacional (SIN) e pelo planejamento da operação dos sistemas isolados do país, sob a fiscalização e regulação da Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel).