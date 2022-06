Embraer transformará em cargueiros mais 10 aviões

Em mensagem a esta coluna, a Embraer inorma que assinou um pedido firme para conversão até de 10 E-Jets em aeronaves cargueiras (P2F, passenger to freight, em inglês) com um cliente “não-divulgado”.

As aeronaves virão da atual frota de E-Jets desse cliente, com entregas a partir de 2024. Este é o primeiro contrato firme para a conversão de E-Jets, sendo o segundo acordo para esse tipo de operação. Em maio, a Embraer e a Nordic Aviation Capital (NAC) anunciaram um acordo para ter até 10 posições de conversão para os jatos E190F/E195F.



As conversões para cargueiros dos E-Jets da Embraer oferecem desempenho e economia superiores no segmento - os E-Jets cargueiros terão mais de 50% de capacidade de volume, três vezes mais alcance que grandes turboélices de carga e custos operacionais até 30% menores do que aeronaves narrowbodies.



Com mais de 1.600 E-Jets entregues pela Embraer em todo o mundo, os clientes P2F se beneficiarão de uma rede global de serviços madura e bem estabelecida, além de contar com um amplo portfólio de produtos já disponíveis para apoiar suas operações desde o primeiro dia.



As conversões para cargueiro serão realizadas nas instalações da Embraer no Brasil e incluem: porta de carga dianteira principal; sistema de movimentação de carga; reforço do piso; barreira de carga rígida (RCB, na sigla em inglês) – barreira 9G com porta de acesso; sistema de detecção de fumaça de carga (compartimento de carga do convés principal classe E); alterações no Sistema de Gestão do Ar (arrefecimento, pressurização, etc); remoção de interior e provisões para transporte de materiais perigosos.



Combinando os compartimentos de carga inferior e superior, a carga útil estrutural máxima é de 13.150 kg para o E190F e de 14.300 kg para o E195F. Considerando a densidade de carga típica do comércio eletrônico, os pesos e volumes líquidos também são impressionantes: o E190F pode lidar com uma carga útil de 10.700 kg (23.600 libras), enquanto o E195F tem uma carga útil de 12.300 kg (27.100 libras).