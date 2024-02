Embraer ganha o mundo e consolida-se na Ásia

Uma informação que chega do setor da indústria brasileira que mais registra avanços no mundo – a da aeronáutica. A Embraer apresentará suas soluções em defesa e segurança, aviação comercial, executiva e mobilidade aérea urbana durante o Singapore Airshow 2024, que acontecerá de 20 a 25 deste mês de fevereiro. O evento bianual realizado na cidade-Estado de Singapura é a feira internacional aeroespacial e de defesa mais influente da Ásia.



“Estamos muito contentes em retornar ao Singapore Airshow com uma ampla exposição de aeronaves que demonstra a força coletiva da Embraer”, disse Francisco Gomes Neto, presidente e CEO da Embraer. “Nossa presença na região Ásia-Pacífico é crescente e a feira nos fornece uma excelente plataforma para fortalecer interações com a comunidade aeroespacial e de defesa em todo o continente,” ele acrescentou.



Pela primeira vez, a Embraer levará ao Singapore Airshow o C-390 Millennium, aeronave de transporte tático multimissão que registra um movimento favorável de vendas e foi recentemente selecionada pela Administração do Programa de Aquisição de Defesa da Coreia do Sul (DAPA, na sigla em inglês).



O Praetor 600, jato executivo com tecnologia mais avançada de sua categoria, também fará sua estreia no evento asiático. No final de 2023, o Centro de Inspeção de Voo sul-coreano (FIC, na sigla em inglês) tornou-se mais um operador da aeronave, conhecida pelo desempenho excepcional e versatilidade.



O E195-E2, jato comercial de corredor único mais econômico e silencioso do mundo, retorna ao evento desta vez com a mais recente pintura Tech Eagle. Em 2023, a Embraer mais do que dobrou o volume de entregas das aeronaves da família E2, em comparação com o ano anterior. No mesmo período o E2 também recebeu importantes pedidos na Ásia, incluindo um da companhia aérea Scoot, de Singapura.



Além disso, a Eve Air Mobility fará igualmente sua primeira apresentação pública no Singapore Airshow para demonstrar uma visão geral de serviços e operações para o eVTOL, veículo elétrico de decolagem e pouso verticais, que inclui a solução de software de gerenciamento de tráfego aéreo urbano. A Eve estará no Hall C, estande #C-C87, com o protótipo de cabine em tamanho real do eVTOL, que iniciará pela região Ásia-Pacífico a sua turnê mundial neste ano. A empresa também oferecerá aos visitantes uma experiência de voo em realidade virtual.



Singapura é o principal centro das operações da Embraer na região Ásia-Pacífico, junto ao escritório da companhia em Pequim, na China.

PRÊMIO RIOMAR MULHER HOMENAGEIA RENATA SANTIAGO

Renata Paula Santiago, diretora Administrativa e Financeira da BSpar Inc, com mais de 25 anos de carreira na área financeira, será uma das homenageadas do 8° Prêmio RioMar Mulher, que se realizará no dia 13 do próximo mês de março.

Agraciada na categoria “Economia e Negócios”, a executiva tem formação em Ciências Econômicas pela Universidade Federal do Ceará (UFC) e pós-graduação em Gestão de Negócios e Empresas pela Fundação Dom Cabral.

Pioneira, Renata Santiago foi a primeira mulher a ocupar a presidência do capítulo cearense do Instituto Brasileiro de Executivos de Finanças (Ibef) do Ceará. Ela atuou em diversas empresas locais e nacionais, como a Vicunha Nordeste, TBM Têxtil Bezerra de Menezes, J. Macedo Alimentos e Nufarm.

Prêmio RioMar Mulher, promovido pelo Grupo JCPM e pelo RioMar Fortaleza, agracia personalidades femininas que se destacam e contribuem para o desenvolvimento do Estado, em suas respectivas áreas de atuação. A solenidade de premiação ocorrerá no dia 13 de março, às 19h, no Teatro RioMar Fortaleza, para convidados.