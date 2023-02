Duas jovens cearenses aplicam a matemática na evolução dos astros

Que os cearenses são reconhecidos por suas competências em matemática já o sabemos, mas agora um projeto tem se destacado por usar a matemática aplicada na pesquisa científica.

O tema abordado pelas estudantes Cellina Landim e Raissa Loana, ambas com 15 anos de idade, que representarão o Ceará na maior maior feira de ciências e engenharia do país – Febrace – tem chamando a atenção por usar a matemática pra explicar questões do universo. Por exemplo: como os astros estão evoluindo!

A grosso modo essas observações se fazem pelo uso de telescópio. Elas, porém, usaram uma forma diferente de observação: a Matemática aplicada, numa tabela de multiplicação Radial que elas mesmas construíram.

Seu projeto, intitulado “Construção de padrões do sistema caótico de órbitas relativa entre astros numa matriz de multiplicação radial”, foi desenvolvido pelas duas estudantes apaixonadas por ciências, engenharia e matemática.

Segundo Cellina e Raissa, “a órbita de dois astros pode ser regida por um número desconhecido de variáveis, sendo que uma pequena porção desconhecida pode provocar mudanças drásticas na evolução das órbitas”.

Desta forma elas perceberam que “faltavam modelos para descrever esse sistema caótico”.

Na pesquisa que desenvolveram, os padrões orbitais podiam ser matematicamente descritos, através de uma matriz de multiplicação radial que foi o modelo matemático que construíram. Após inúmeras similaridades, concluíram que a sua hipótese estava correta.

O estudo desenvolvido pela dupla lança novas possibilidades para contribuir com o atual campo matemático que estuda os sistemas caóticos.

Cellina Landim e Raissa Loana afirmam ser possível não só encontrar padrões perfeitos com o modelo matemático que desenvolveram, como também identificar como esses astros estão evoluindo, caso consigam ampliar a capacidade computacional de suas pesquisas.

Dado o rigor científico e a sua aplicabilidade às leis que regem o universo, seu trabalho está classificado como finalista na Malaysia Innovation, Invention and Creativity Association - MIICA-2023, que ocorrerá no próximo dia 12 deste mês.

O mesmo trabalho foi o único projeto científico do Brasil aceito como finalista em Matemática na 21° Feira Brasileira de Ciências e Engenharia -Febnrace, que acontecerá no Campus da USP-SP de 20 a 24 de março deste ano.

O projeto que usa a matemática aplicada para resolução de questões pertinentes ao universo e já foi premiado na International Science Project Competition INTOC/Turquia (2022) com medalha de ouro e ainda recebeu convite para o painel e mesa redonda do Festival Nacional da Matemática, promovido pelo Instituto de Matemática pura e aplicada - IMPA.