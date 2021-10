Docas do Ceará assina Memorando com Argentina

Boa novidade! Nesta terça-feira, no Palácio da Abolição, a presidente da Companhia Docas do Ceará (CDC), Mayhara Chaves, celebrou com o governo da Argentina, representado pelo seu embaixador no Brasil, Schioli, um Memorando de Entendimento por meio do qual serão oferecidas melhores condições de apoio às empresas portenhas que exportam trigo para este Estado.

A Companhia Docas do Ceará administra o Porto do Mucuripe, que, em 2020, se tornou líder da movimentação de trigo no Brasil.

O Memorando terá vigência de dois anos, prazo ao longo do qual a CDC implementará as melhorias estabelecidas no documento.

Mayhara Chaves declarou-se contente pela assinatura do Memorando com o governo argentino e assegurou que sua empresa, que integra o Ministério da Infraestrutura do governo brasileiro, cumprirá integralmente a sua parte.