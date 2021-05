Covid: Quixadá proíbe farmácias e supermercados

Numa atitude surpreendente, porque na contramão do que, no mesmo instante, havia decidido o governador Camilo Santana, o prefeito de Quixadá, no Sertão Central do Ceará, Ricardo Silveira, do PSD, decretou na noite desta sexta-feira lockdown total.

A decisão valerá a partir do próximo domingo, 16, e vigorará até o domingo seguinte, 23.

A medida proíbe o funcionamento até das atividades essenciais, como o comércio de alimentos (supermercados e padarias) e de medicamentos (farmácias).

Por causa do decreto do prefeito, na cidade de Quixadá farmácias e supermercados de qualquer porte terão de manter suas portas cerradas, só podendo vender por e-commerce, com entregas em domicílio.

Vendas por e-commerce são feitas por meio de cartão de crédito, um instrumento de que dispõe somente uma parte da população municipal.

Esta coluna recebeu telefonemas de comerciantes de Quixadá, revoltados com a decisão do prefeito Everardo Silveira, que, segundo ele, foi baseada no aumento de registro de casos da Covid-19 não apenas na sede municipal, mas também no seu interior..

Alguns líderes do comércio varejista quixadaense tentaram reverter a decisão do preeito, mas foi em vão: ele manteve o seu decreto.

Em Fortaleza, no início desta noite, o governador Camilo Santana ampliou o horário de funcionamento das lojas de rua e de shopping e, também, de bares e restaurantes, que poderão permanecer abertos até as 21 horas.