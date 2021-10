Cearense Brisanet entrega proposta para leilão do 5G

Quinze empresas, entre elas a cearense Brisanet, entregaram nesta quarta-feira, 20, à Agência Nacional de Telecomunicações (Anatel) suas propostas de participação no aguardado leilão da 5G (tecnologia de 5ª geração).

As gigantes Claro, Vivo e Tim, que também apresentaram propostas, brigarão pela frequência de 3,5 gigahertz, de alta velocidade.

A Brisanet, por sua vez, disputará com vários concorrentes pela frequência de 700 megahertz, uma espécie de via que alcança área geográfica maior, mas com velocidade menor.

O governo espera arrecadar R$ 8,5 bilhões no leilão, um montante bem menor do que o estimado no início do ano. A razão é que os vencedores do leilão terão de investir R$ 37 bilhões na implantação do 5G.

O leilão está marcado para o próximo dia 4 de novembro.