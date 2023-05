Ceará responde por 40% da receita da Construtota Moura Dubeux

No primeiro trimestre deste ano, o mercado cearense respondeu por 40% das vendas da Construtora Moura Dubeux, que tem sede em Recife e atuação em sete dos nove estados da Região Nordeste.

“Foi o melhor trimestre da história da nossa empresa no Ceará”, segundo disse à coluna seu CEO, o baiano Diego Villar. A Moura Dubeux está aqui há 16 anos.

Nesta quinta-feira, Diego Villar reuniu jornalistas e alguns convidados para apresentar a “Casa MB”, na Avenida Rui Barbosa, 901, em Fortaleza, que passa a ser o centro de comercialização de todos os seus empreendimentos neste estado.

Villar revelou que, nos últimos dois anos e meio, a Moura Dubeux lançou projetos com Valor Geral de Vendas de R$ 3,4 bilhões “e vendeu R$ 3,2 bilhões”.

Ele acrescentou que o índice de inadimplência da carteira de clientes da empresa “é menor do que 1%”, o que revela o alto índice de confiança e credibilidade que a Moura Dubeux alcançou no mercado nordestino.

Ontem, na inauguração da “Casa MB”, Diego Villar mostrou as maquetes dos seus dois últimos lançamentos em Fortaleza: o Casa Boris – duas torres de 32 andares com dois apartamentos de 163 m² e 203 m², no bairro do Meireles – e o Beach Class Porto das Dunas, com unidades residenciais que terão um, dois ou três quartos, na praia de mesmo nome.

Preocupada com o desenvolvimento sustentável, a Moura Dubeux – informou Diego Villar – já adota práticas de governança ambiental, social e corporativa (ESG, na sigla em inglês), para o que ciou e mantém na sua estrutura um Conselho de Administração, Comitês de Auditoria e Risco e de Ética e Conduta.

Na área social – disse o CEO – a empresa implementa projetos com inclusão, diversidade e bem-estar para todos os seus 4.500 colabores. Diego Villar transmitiu outra informação interessante:

A Moura Dubeux utiliza os melhores profissionais da engenharia e da arquitetura residentes nas suas áreas de atuação. Exemplo: o projeto das duas torres do Casa Boris é de autoria do arquiteto cearense Daniel Arruda.

Além disso, a empresa também dá preferência aos fornecedores locais de materiais de construção, com os quais.

A Moura Dubeux já entregou, no Ceará, 26 empreendimentos, tendo oito em andamento. Aqui, ela dá emprego a 1.200 colaboradores. Em 2022, suas vendas no Ceará alcançaram mais de R$ 400 milhões.